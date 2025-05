Chiquito trionfa a Sognando Ballando con le Stelle: la finale tra emozioni e sorprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’ultima puntata di Sognando Ballando con le Stelle si è svolta all’Auditorium Rai del Foro Italico, un evento che ha mescolato nostalgia e competizione. La vittoria di Chiquito, ballerino dominicano, ha segnato la conclusione di un format che ha saputo intrattenere e coinvolgere il pubblico. In questo articolo, analizziamo i momenti salienti della finale, le performance dei concorrenti e i giudizi della giuria.

Chiquito, il vincitore della serata

Yovanny De Jesus Moreta, conosciuto come Chiquito, ha conquistato il titolo di maestro a Sognando Ballando con le Stelle. Nato nel 1981 nella Repubblica Dominicana, Chiquito ha già una certa esperienza nel mondo della danza, avendo partecipato come ospite a Ballando con le Stelle nel 2016. La sua vittoria rappresenta un importante traguardo, non solo per lui, ma anche per il programma, che celebra vent’anni di successi. Nella prossima stagione, Chiquito entrerà a far parte del cast fisso, portando con sé la sua energia e il suo talento.

La finale ha visto una combinazione di festa e competizione, con quattro puntate dedicate a trovare un nuovo maestro. Milly Carlucci ha saputo gestire l’evento con maestria, presentando ospiti e volti noti del passato. La giuria, composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ha avuto il compito di valutare le performance, affiancata dal voto del pubblico a casa.

Le performance dei concorrenti

La finale ha visto un mix di abbinamenti tra ballerini professionisti e concorrenti delle edizioni precedenti. Valentina ha ballato con Francesco Paolantoni, mentre Mario ha danzato con Bianca Guaccero. Altri abbinamenti interessanti hanno visto Vanessa esibirsi con Massimiliano Ossini e Aly-Z con Tommaso Marini. Hugo ha danzato con Federica Nargi, e Janiya ha condiviso la scena con Gabriel Garko. Infine, Chiquito ha ballato con Wanda Nara e Yuri con Federica Pellegrini.

Questi abbinamenti hanno portato freschezza e varietà alla competizione, permettendo ai concorrenti di mostrare le loro abilità in nuove dinamiche. Ogni esibizione ha avuto il suo momento di gloria, ma non sono mancati i giudizi critici da parte della giuria, che ha valutato ogni performance con attenzione.

Le clip introduttive e le storie personali

Le clip introduttive degli aspiranti maestri hanno suscitato diverse reazioni. Ogni concorrente ha condiviso la propria storia di vita, ma il tono drammatico di alcune narrazioni ha sollevato delle critiche. Molti spettatori hanno percepito un’eccessiva enfasi sulle difficoltà personali, che ha appesantito il ritmo della gara. L’impressione generale è stata che alcuni concorrenti cercassero di ottenere voti attraverso la compassione piuttosto che per le loro capacità di ballo.

Valutazioni della giuria: chi ha brillato e chi ha deluso

Francesco Paolantoni ha ricevuto un voto di 8 per la sua performance, che ha divertito il pubblico nonostante un imprevisto con i pantaloni. La sua simpatia ha conquistato il cuore degli spettatori, dimostrando che il divertimento può superare la tecnica. Gabriel Garko, invece, ha ottenuto un voto di 5, deludendo le aspettative con una coreografia poco incisiva. Nonostante il suo fascino, non è riuscito a portare l’energia necessaria per lasciare il segno.

Raimondo Todaro, considerato il maestro più vincente del programma, ha ricevuto un voto di 10. Il suo ritorno sulla pista ha emozionato il pubblico, e la sua esperienza è stata evidente in ogni passo. Wanda Nara ha ottenuto un voto di 4, con il pubblico che si aspettava di più dalla sua performance e dalla sua storia personale. Infine, Federica Nargi ha brillato con un voto di 9, dimostrando grinta e generosità nel supportare il suo partner.

Sognando Ballando con le Stelle ha offerto una serata di emozioni, risate e sorprese, confermando il suo posto nel cuore del pubblico italiano.

