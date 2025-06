Chiara Bono: la giovane attrice che interpreta Yara Gambirasio nel nuovo film di Marco Tullio Giordana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Chiara Bono, un’attrice emergente di appena 23 anni, sta guadagnando attenzione nel panorama cinematografico italiano grazie al suo ruolo nel film “Yara“, che racconta la tragica storia di Yara Gambirasio, una giovane vittima di omicidio. La sua interpretazione, ricca di sensibilità e profondità, ha colpito pubblico e critica, rendendola una figura da tenere d’occhio nel mondo del cinema.

Chiara Bono: un talento in ascesa

Nata nel 2002 in Lombardia, Chiara Bono ha mostrato fin da giovane una passione per la recitazione. A soli 16 anni, ha debuttato in televisione con un cameo nella popolare serie Rai “Don Matteo”, dove ha avuto l’opportunità di lavorare al fianco di Terence Hill. Questo primo passo l’ha portata a ottenere ruoli sempre più significativi, tra cui quello di Liliana Segre nel biopic “Figli del destino“. La sua carriera è proseguita con apparizioni in altre fiction, come “Che Dio ci aiuti” nel 2019 e nella commedia natalizia “Odio il Natale” nel 2023.

Nel 2025, Chiara è attesa in due progetti importanti: il corto “Un’esperienza in più” e il film “La farfalla impazzita“, che affronta la persecuzione nazista degli ebrei. Tuttavia, uno dei suoi ruoli più significativi è quello in “C’è ancora domani“, il film d’esordio alla regia di Paola Cortellesi, dove interpreta Luisa, una giovane ragazza che si confronta con le complessità della vita familiare.

Il film su Yara Gambirasio: un racconto di dolore e giustizia

“Yara” è un film Netflix che narra la storia di Yara Gambirasio, una tredicenne brutalmente assassinata in un piccolo paese della Lombardia. Questo caso di cronaca nera ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana e il film, diretto da Marco Tullio Giordana, cerca di esplorare non solo il crimine, ma anche le emozioni e le dinamiche che circondano la vicenda. Chiara Bono interpreta la protagonista, portando sullo schermo la fragilità e la forza di una giovane vita spezzata.

Nel cast del film, oltre a Chiara, ci sono attori di spicco come Isabella Aragonese e Alessio Boni, che interpretano i membri delle forze dell’ordine impegnati nella ricerca della verità. La direzione di Giordana, noto per opere come “I cento passi” e “La meglio gioventù“, promette di dare al film una narrazione intensa e coinvolgente.

L’approccio di Chiara Bono al ruolo di Yara

Intervistata da Today, Chiara Bono ha condiviso le sue emozioni riguardo al ruolo di Yara. Ha descritto come la profondità e la delicatezza del personaggio l’abbiano colpita, rendendo la decisione di accettare il ruolo inevitabile. Per Chiara, rappresentare Yara significava trasmettere l’innocenza e la vitalità tipiche di una ragazza di tredici anni, cercando di mantenere un equilibrio tra la leggerezza dell’età adolescenziale e la gravità della situazione.

Una delle scene più impegnative per Chiara è stata quella in cui il fantasma di Yara appare in sogno al magistrato Letizia Ruggeri. L’attrice ha spiegato come fosse fondamentale evocare il senso di spaesamento e il grido muto di aiuto di una vittima innocente, lontana dalla comprensione del suo tragico destino. Questa scena, insieme a quella dell’aggressione, ha lasciato un’impronta profonda nella sua esperienza sul set, evidenziando la responsabilità e la complessità del ruolo che ha interpretato.

Chiara Bono, con il suo talento e la sua sensibilità, si sta affermando come una delle giovani promesse del cinema italiano, pronta a lasciare un segno significativo nel panorama cinematografico.

