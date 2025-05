Chiara Bacci eliminata da Amici 24: il percorso e le emozioni dopo la settima puntata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show Amici 24 ha visto l’uscita di Chiara Bacci, ballerina della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, durante la settima puntata andata in onda il 3 maggio 2025. La giovane artista è stata eliminata dopo un ballottaggio con TrigNO, il quale ha avuto la meglio. Questo evento ha suscitato grande attenzione tra i fan del programma, che hanno seguito con passione il percorso di Chiara.

Le emozioni di Chiara dopo l’eliminazione

Dopo la sua eliminazione, Chiara Bacci ha voluto condividere le sue emozioni con i suoi sostenitori attraverso un post su Instagram. In questo messaggio, ha espresso la sua gratitudine per l’esperienza vissuta all’interno del programma e per il supporto ricevuto sia dai fan che dai professori. Le sue parole hanno trasmesso un forte senso di riconoscenza: “Sono immensamente grata. Non riesco a racchiudere 7 mesi in poche foto e qualche parola. È stata un’esperienza unica e indimenticabile, piena di alti e bassi”.

Chiara ha sottolineato l’importanza delle persone che ha incontrato lungo il suo cammino, affermando di essere fiera di sé stessa e felice per il percorso intrapreso. Ha ringraziato Maria De Filippi, i suoi Maestri, i compagni di avventura, Pietro e l’intero staff di Amici, descrivendo il suo tempo nel programma come un sogno che si è avverato. Questo messaggio ha toccato il cuore di molti, evidenziando la forza e la determinazione della ballerina.

Il percorso di Chiara nel talent show

La partecipazione di Chiara Bacci ad Amici 24 è stata caratterizzata da sfide significative, tra cui un confronto diretto con la Maestra Alessandra Celentano. Durante una delle prove, Chiara ha rivelato di aver avuto momenti di insicurezza, affermando: “Mi sono sentita meno rispetto agli altri”. La Celentano, riconoscendo il potenziale della giovane ballerina, l’ha incoraggiata a credere di più in se stessa, dicendo: “Non ti manca nulla né come ragazza né come ballerina”. Questo scambio ha messo in luce non solo le difficoltà che Chiara ha dovuto affrontare, ma anche il sostegno che ha ricevuto da figure di riferimento nel programma.

Il suo percorso è stato un viaggio di crescita personale e artistica, dove ha potuto esprimere il suo talento e confrontarsi con altri giovani artisti. La sua eliminazione, sebbene dolorosa, non cancella il valore delle esperienze accumulate e delle lezioni apprese durante il suo tempo nel talent show.

I semifinalisti di Amici 24

Con l’uscita di Chiara Bacci e di Jacopo Sol, la competizione per la vittoria finale di Amici 24 si fa sempre più intensa. Attualmente, restano in gara sei talenti, pronti a dare il massimo per conquistare un posto nella finale. Per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, i concorrenti ancora in gioco sono Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria. Dall’altra parte, il team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri schiera Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO .

La semifinale si avvicina, e l’appuntamento è fissato per sabato 10 maggio, in prima serata su Canale 5. I fan sono in attesa di scoprire chi tra questi talenti avrà la possibilità di continuare il proprio sogno e accedere alla finale del programma.

