Chi sono i 2 ballerini anziani che hanno arricchito l’esibizione di Rkomi

Durante la serata del 13 febbraio 2025 al Festival di Sanremo, Rkomi ha offerto al pubblico un’interpretazione emozionante del suo nuovo brano “Il ritmo delle cose”. L’esibizione si è distinta per la presenza di due attori anziani, la cui partecipazione ha aggiunto un tocco di intensità e significato alla performance. I due interpreti, già noti nel panorama musicale italiano per le loro apparizioni in videoclip di artisti di successo, hanno catturato l’attenzione degli spettatori e contribuito a rendere la serata memorabile.

Gli attori protagonisti della performance

Cristina Benfenati, 78 anni, e Umberto Uliva, nato nel 1964, sono i due attori che hanno accompagnato Rkomi sul palco dell’Ariston. Entrambi vantano una carriera consolidata nel mondo dei videoclip musicali, avendo già collaborato con alcuni dei più importanti artisti della scena italiana.

Cristina Benfenati è già nota al pubblico per la sua partecipazione al video di “Pensare male”, il celebre duetto dei The Kolors con Elodie. Umberto Uliva, invece, si è distinto per la sua apparizione nel videoclip di “Kobra” di Mahmood. La loro presenza nella performance di Sanremo non solo ha dato continuità visiva e narrativa al progetto di Rkomi, ma ha anche evidenziato il valore artistico del loro contributo.

Un legame tra videoclip e performance live

La decisione di Rkomi di coinvolgere Benfenati e Uliva nella sua esibizione sanremese non è stata casuale. I due attori sono infatti già presenti nel videoclip ufficiale di “Il ritmo delle cose”, e la stessa Cristina Benfenati è raffigurata sulla copertina del singolo disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Questa scelta ha conferito alla performance un ulteriore livello di profondità artistica, creando un collegamento diretto tra l’immaginario visivo della canzone e la sua esecuzione dal vivo sul palco dell’Ariston.

L’esibizione di Rkomi con Cristina Benfenati e Umberto Uliva ha riscosso un grande successo tra il pubblico e gli appassionati di musica, consolidando ulteriormente la sua visione artistica. Per chi desidera rivivere il momento, il video ufficiale della performance è disponibile su YouTube.