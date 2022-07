Chi non salta bianco è: Myles Bullock e Vince Staples nel cast del reboot

Secondo quanto riportato da Deadline, Myles Bullock (BMF) e Vince Staples (Lazor Wulf) sarebbero entrati a far parte del cast dell’annunciato reboot di “Chi non salta bianco è”, film del 1992 diretto da Ron Shelton.

“Chi non salta bianco è”, film del 1992 diretto da Ron Shelton

Nel cast del progetto targato 20th Century Studios troviamo anche Jack Harlow, Sinqua Walls, Lance Reddick, Teyana Taylor, Laura Harrier e Tamera “Tee” Kissen.

Il regista americano Calmatic (House Party) dirigerà il lungometraggio basandosi su una sceneggiatura di Kenya Barris.

Nella pellicola originale Woody Harrelson rivestiva i panni di Billy Hoyle, un ex aspirante giocatore di pallacanestro che in seguito diventa un tuffatore dopo il suo tentativo di entrare a far parte del mondo dell’NBA. Arrivato a Venice Baech (California) Billy incontra Sidney Deane (Wesley Snipes), un ragazzo afroamericano che sostiene di essere un ottimo giocatore di basket.

Blake Giffin dei Los Angeles Clippers si occuperà di produrre il progetto insieme a Barris e a Ryan Kalil dei California Panthers Center.

Nel 1992 erano Wesley Snipes e Woody Harrelson a fare squadra in “Chi non salta bianco è”, film cult di Ron Shelton (“Bull Durham”, “Tin Cup”) del quale presto vedremo il remake “White Men Can’t Jump”. Un progetto che finalmente ha annunciato il suo protagonista principale, il rapper Jack Harlow. Due volte nominato ai Grammy (nel 2021 e nel 2022), l’artista statunitense debutterà dunque come attore. Con un ruolo importante e potendo contare sulla direzione di Calmatic, pluripremiato regista di video musicali di Pharrell Williams, Khalid e Vince Staples, oltre a quello di “Old Town Road” di Lil Nas X.

Harlow dovrebbe interpretare il ​​ruolo che fu di Harrelson, il bianco Billy Hoyle che si alleava con il Sidney Deane di Snipes per fare soldi nei tornei di strada. Personaggio per il quale non è ancora stato indicato un candidato, nonostante al momento si preveda una uscita del film entro la fine dell’anno.

Fonte: Deadline

Mina Franza

1/07/2022