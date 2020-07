Chi è Noah Centineo, new entry di “Black Adam”

The Hollywood Reporter annuncia il debutto di Noah Centineo da supereroe nello spin-off di “Shazam!“, dal titolo “Black Adam” con protagonista Dwayne Johnson.

Black Adam: un altro supereroe a dividere la scena

Se eravamo certi che Superman non sarebbe mai apparso in “Black Adam” , lo stesso non si potrà dire di He-Man, o meglio dell’attore che lo interpreta. Infatti Noah Centineo va ad aggiungersi al cast della pellicola diretta da Jaume Collet-Serra e prodotta dallo stesso Johnson, da Dany Garcia e Hiram Garcia.

La sceneggiatura è stata scritta da Adam Sztykiel e sulla trama esiste il più assoluto riserbo, come anche sulla data di avvio della produzione, che sarebbe dovuta partire in estate, per poi essere rimandata ad inizio 2021 a causa della grave pandemia da Covid-19 che sta colpendo gli Stati Uniti.

Noah Centineo ha ottenuto la parte di Atom Smasher, un supereroe in grado di controllare la propria struttura molecolare, manipolando sia il proprio corpo, che la sua forza e resistenza.

Dwayne Johnson, a proposito di “Black Adam” aveva rivelato:

“Da ragazzino Superman era l’eroe che ho sempre voluto essere. Ma dopo alcuni anni mi sono reso conto che Superman era l’eroe che non avrei mai potuto essere. Ero troppo ribelle. Troppo chiassoso. Troppo avverso alle convenzioni e all’autorità. Nonostante i miei problemi, ero comunque un bravo ragazzo con un buon cuore, semplicemente amavo fare le cose a modo mio. Ora, anni dopo e ormai cresciuto, con lo stesso DNA che avevo da ragazzino, i miei sogni di diventare un supereroe diventano realtà. Sono onorato nel far parte dell’iconico DC Universe ed è un vero piacere diventare Black Adam”.

Atom Smasher e il DC Comics Universe

Nei fumetti Atom Smasher, al “secolo” Albert Rothstein, appare per la prima volta con il nome di Nuklon, nell’all -Star Squadron n. 25 del 1983 come membro di Infinity Inc., un gruppo di bambini dotati di superpoteri nella Seconda Guerra Mondiale, per diventare poi dagli anni ’90 uno dei membri della riformata Justice Society of America, inizialmente avversario e poi amico di Black Adam.

Sarà Noah Centineo davvero in grado di “vestire” il ruolo egregiamente o finirà per essere solo un uomo in calzamaglia?

Chiaretta Migliani Cavina

17/07/2020