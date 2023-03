Chi è la co-protagonista di Alien Romolus: sarà presente durante la saga

La saga di Alien, creata da Ridley Scott nel 1979, continua ad affascinare e terrorizzare il pubblico con nuovi capitoli che ampliano e approfondiscono l’universo narrativo della serie. Il prossimo film in arrivo, Alien Romulus, diretto dal regista uruguaiano Fede Alvarez, ha recentemente annunciato l’attrice co-protagonista: scopriamola insieme in questo articolo.

L’attrice co-protagonista per Alien Romulus

L’attrice co-protagonista per il nuovo Alien Romulus è Isabela Merced, un’attrice e cantante americana di origini peruviane, nata il 10 luglio 2001. Ha iniziato la sua carriera come attrice nel 2013, apparendo in una serie televisiva, ma è diventata famosa per il suo ruolo nel film Transformers – L’ultimo cavaliere del 2017. In seguito, ha recitato in altri film di successo come Instant Family (2018), Dora e la città perduta (2019) e Let It Snow (2019).

Oltre alla sua carriera cinematografica, Merced è anche una cantante di successo, con un album di debutto uscito nel 2019.

Tra dubbi e pronostici

La sua scelta come co-protagonista in Alien Romulus ha fatto scalpore tra i fan della saga, che si chiedono quale ruolo avrà il personaggio interpretato da Merced nella trama del film. Molti sperano che il suo ingresso nella serie possa portare un nuovo entusiasmo e una freschezza alla narrazione della saga di Alien.

Indipendentemente dal ruolo che Isabela Merced interpreterà, il suo talento come attrice la rende una scelta eccellente per il cast del film. Ha dimostrato di essere in grado di portare sullo schermo personaggi complessi e di emozionare il pubblico con le sue performance, come nel film “Dora e la città perduta” e “Instant Family”. La sua presenza nel cast di “Alien Romolus” è quindi un segnale positivo per il film e per i fan della saga che non vedono l’ora di vedere cosa riserverà la nuova avventura nello spazio profondo.

Il cast del film sembra essere altamente qualificato e promettente, il che suggerisce che Alien Romulus potrebbe essere un’aggiunta interessante e di successo alla serie di film di Alien. In attesa di ulteriori dettagli sulla trama e sui personaggi, non resta che attendere l’uscita del film e scoprire quale sarà il ruolo della co-protagonista nella storia.

Attualmente non ci sono informazioni ufficiali sulla data di uscita di “Alien Romulus”. Tuttavia, è stato annunciato che il film uscirà in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Disney Plus nel resto del mondo. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle notizie relative al film per eventuali aggiornamenti sulla data di uscita.