Cher compie 79 anni: i film in streaming che celebrano la sua carriera cinematografica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Oggi, 20 maggio 2025, Cher, la celebre cantante e attrice, festeggia il suo 79° compleanno. Con una carriera che si estende per oltre quattro decenni, Cher è diventata un’icona della musica e del cinema, conquistando il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La sua transizione dalla musica alla recitazione è avvenuta negli anni ’80, quando ha iniziato a ricevere riconoscimenti significativi, tra cui un Oscar. In questo articolo, esploreremo cinque dei film più importanti della sua carriera, attualmente disponibili in streaming.

Stregata dalla luna

“Stregata dalla luna” è una commedia romantica che affronta con eleganza gli stereotipi legati alla comunità italoamericana a New York. Diretta da Norman Jewison, la pellicola si distingue per la sua sceneggiatura raffinata e il cast stellare, che include nomi come Nicolas Cage, Olympia Dukakis e Danny Aiello. Cher, nel ruolo di Loretta Castorini, offre una performance straordinaria, che le è valsa l’Oscar come miglior attrice protagonista. La storia, che ruota attorno all’amore e alle tradizioni familiari, è un capolavoro che riesce a mescolare momenti di intensa emozione con una narrazione avvincente. Questo film è un must per chiunque desideri apprezzare il talento di Cher, rendendolo un’opera da rivedere con passione. “Stregata dalla luna” è disponibile su piattaforme come CHILI, Apple iTunes e Amazon Prime Video.

Le streghe di Eastwick

Nello stesso anno, Cher ha partecipato a “Le streghe di Eastwick“, una commedia/horror diretta da George Miller. Insieme a Michelle Pfeiffer e Susan Sarandon, Cher interpreta una delle tre donne che, dopo aver evocato un misterioso uomo, si ritrovano coinvolte in una serie di eventi straordinari. La sceneggiatura, pur essendo più un canovaccio, permette agli attori di esprimere la loro creatività e ironia. Jack Nicholson, nel ruolo del diavolo tentatore, aggiunge un ulteriore livello di fascino al film. Con il suo mix di umorismo e elementi sovrannaturali, “Le streghe di Eastwick” è un’opera divertente che merita di essere vista. Gli spettatori possono trovarlo su Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes e Amazon Prime Video.

Sirene

“Sirene” è una commedia dolceamara che ha conquistato il cuore di molti fan di Cher. In questo film, l’attrice interpreta una giovane madre che si trasferisce con le sue figlie in una piccola cittadina. Accanto a Cher, troviamo Winona Ryder e Christina Ricci, che offrono interpretazioni memorabili. La regia di Richard Benjamin riesce a bilanciare momenti leggeri e riflessioni più profonde, creando un’atmosfera coinvolgente. “Sirene” è un film che esplora temi di amore, famiglia e crescita personale, con sequenze che rimangono impresse nella memoria. Questo titolo di culto è disponibile su Amazon Prime Video.

Fratelli per la pelle

Nel 2003, Cher ha fatto un’apparizione straordinaria in “Fratelli per la pelle“, una commedia dei fratelli Farrelly. Interpretando se stessa, Cher porta un tocco di glamour e umorismo al film, che vede protagonisti Greg Kinnear e Matt Damon. La sua presenza arricchisce la pellicola, rendendo le scene ancora più divertenti. La comicità tipica dei Farrelly si mescola a momenti di autentica ilarità, creando un’esperienza di visione piacevole. Anche se alcune parti possono risultare meno convincenti, Cher continua a dimostrare la sua versatilità come attrice. “Fratelli per la pelle” è disponibile su Amazon Prime Video.

Burlesque

“Burlesque” è un musical che ha visto Cher affiancata da Christina Aguilera, la quale avrebbe dovuto lanciare la sua carriera cinematografica. Nonostante le critiche miste, il film ha i suoi momenti di intrattenimento, grazie alle performance di Cher e Stanley Tucci. La trama ruota attorno a una giovane donna che cerca di realizzare i suoi sogni nel mondo del burlesque. Anche se il film non è considerato un capolavoro, offre spunti musicali e momenti di leggerezza. “Burlesque” è disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes e Amazon Prime Video.

Cher continua a essere una figura di riferimento nel panorama culturale, e questi film rappresentano solo una parte della sua straordinaria carriera. Con il suo talento e la sua presenza scenica, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema e della musica.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!