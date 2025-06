Checco Zalone torna al cinema: ecco il nuovo film “Buen Camino” in arrivo per le festività

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Dopo un’assenza di cinque anni dal grande schermo, Checco Zalone è pronto a tornare con un nuovo film che promette di conquistare il pubblico. L’ultimo lavoro del comico pugliese, “Tolo Tolo”, è uscito nel 2020 e da allora la sua mancanza si è fatta sentire, soprattutto in termini di incassi al botteghino. La notizia del suo ritorno ha suscitato grande entusiasmo tra i fan e gli appassionati di cinema italiano.

Il nuovo progetto di Checco Zalone: “Buen Camino”

Negli ultimi mesi, si era già vociferato di un nuovo progetto in cantiere per Checco Zalone, ma solo recentemente è arrivata la conferma ufficiale. Il titolo del film è “Buen Camino“, un’opera che segna il ritorno alla regia di Gennaro Nunziante, un collaboratore storico di Zalone. Nunziante ha recentemente ottenuto un grande successo con il film “Io Sono la Fine del Mondo“, e la sua collaborazione con Zalone promette di riportare sul grande schermo la magia che ha caratterizzato i loro precedenti lavori.

La sceneggiatura di “Buen Camino” è stata scritta a quattro mani da Zalone e Nunziante, riportando in vita una coppia che ha dato vita a una serie di successi cinematografici. Tra i titoli più noti che hanno visto la luce grazie a questa collaborazione ci sono “Cado Dalle Nubi“, “Che Bella Giornata“, “Sole a Catinelle” e “Quo Vado“. Questi film hanno non solo incassato milioni di euro, ma hanno anche lasciato un segno indelebile nella cultura popolare italiana.

Aspettative e data di uscita

Attualmente, il film “Buen Camino” non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma le aspettative sono alte. Si prevede che il film possa arrivare nelle sale durante il periodo natalizio, con una possibile uscita tra la fine di dicembre 2025 e i primi giorni di gennaio 2026. Questo tempismo è strategico, considerando che il periodo festivo è tradizionalmente uno dei più proficui per il cinema, attirando famiglie e spettatori di tutte le età.

La combinazione del talento di Checco Zalone e Gennaro Nunziante, unita a un periodo di uscita così significativo, fa presagire che “Buen Camino” possa diventare un altro grande successo al botteghino. I fan sono già in attesa di scoprire quali nuove avventure e risate porterà il comico pugliese sul grande schermo, e le aspettative sono sicuramente alte.

Con il suo ritorno, Checco Zalone si prepara a riprendere il suo posto nel panorama cinematografico italiano, dove la sua abilità di intrattenere e far ridere è sempre stata apprezzata. La curiosità per “Buen Camino” cresce di giorno in giorno, e i fan non vedono l’ora di vedere cosa ha in serbo per loro il comico più amato d’Italia.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!