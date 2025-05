Che tempo che fa: Renzo Arbore protagonista della puntata del 18 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma televisivo Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, torna con una nuova puntata il 18 maggio, portando con sé un mix di attualità, intrattenimento e riflessione. L’ospite d’onore sarà Renzo Arbore, un’icona della televisione italiana, che ha segnato un’epoca con il suo stile unico e innovativo. L’intervista promette di essere un viaggio attraverso la carriera di Arbore, un artista che ha saputo reinventare il concetto di spettacolo in televisione. Scopriamo insieme le anticipazioni di questa attesa puntata.

Renzo Arbore: un viaggio nella storia della televisione

Renzo Arbore, con la sua voce inconfondibile e il suo sguardo penetrante, rappresenta un pezzo di storia della televisione italiana. La sua carriera, che si estende per oltre sessant’anni, è costellata di successi e innovazioni. A Che tempo che fa, Arbore ripercorrerà i momenti salienti della sua vita professionale, a partire dal celebre programma Quelli della notte, che ha debuttato nel 1985 e ha segnato un cambiamento radicale nel panorama televisivo. Questo varietà notturno, concepito insieme a Ugo Porcelli, ha lanciato una serie di talenti che hanno contribuito a plasmare la televisione italiana, come Nino Frassica, Maurizio Ferrini e Marisa Laurito.

Arbore non è stato solo un conduttore, ma anche un innovatore. Ha creato oltre venti format di successo, tra cui Bandiera Gialla, Alto gradimento e Indietro tutta. La sua capacità di mescolare intrattenimento e cultura ha reso i suoi programmi dei veri e propri cult, amati da diverse generazioni. Nel 2025, Arbore è anche protagonista del nuovo programma Come ridevamo, in collaborazione con il musicista Gegè Telesforo, che esplora la comicità italiana del Novecento. La sua presenza a Che tempo che fa rappresenta quindi non solo un omaggio a un grande artista, ma anche un’opportunità per riflettere su come la televisione abbia evoluto il suo linguaggio e il suo modo di intrattenere.

Gli ospiti della puntata del 18 maggio

La puntata di Che tempo che fa del 18 maggio non si limita a Renzo Arbore. Fabio Fazio, come sempre, condurrà il programma con il suo stile inconfondibile, affiancato dalla brillante Luciana Littizzetto e dalla presenza elegante di Filippa Lagerbäck. Insieme, questi tre volti noti della televisione italiana creano un’atmosfera accogliente e coinvolgente, capace di attrarre il pubblico.

Oltre all’intervista con Arbore, ci sarà spazio per un confronto politico con Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che porterà la sua visione sull’attualità. Tra gli ospiti, Alessandro Gassmann presenterà il suo nuovo film Mani nude, in uscita il 5 giugno, mentre Diego Abatantuono, che si avvicina al traguardo dei 70 anni, condividerà i suoi ricordi e progetti futuri. Concita De Gregorio, autrice del libro Di madre in figlia, porterà la sua esperienza e le sue riflessioni in studio.

Il programma accoglierà anche figure di spicco del panorama mediatico, come Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, e Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica. Non mancheranno la giornalista Cecilia Sala, il professor Roberto Burioni, esperto di microbiologia e virologia, e Michele Serra. Infine, il consueto appuntamento con Il Tavolo chiuderà la serata, offrendo un ulteriore momento di intrattenimento e dibattito.

Dove e quando seguire Che tempo che fa

L’ultima puntata di Che tempo che fa andrà in onda il 18 maggio alle 19:30 sul canale Nove, e sarà disponibile anche su nove.tv e su discovery+. Il programma è attivo sui social, dove gli spettatori possono interagire attraverso l’hashtag ufficiale e rivedere i momenti salienti dello show. Con un mix di ospiti illustri e temi di grande attualità, questa puntata promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della televisione e della cultura italiana.

