Che tempo che fa: al via la nuova edizione con ospiti d’eccezione e novità interessanti

A partire da domenica 6 ottobre, alle 19:30, il pubblico potrà sintonizzarsi sul Nove e su discovery+ per vivere la 22/ma edizione di Che tempo che fa. Questo talk show, storicamente condotto da Fabio Fazio, continua a sedurre ogni anno, portando sul piccolo schermo un mix di intrattenimento e cultura. La presenza di figure amate e novità fresche promette un avvio stagionale ricco di sorprese, esaltando la potenza narrativa di un programma che fa parte della tradizione televisiva italiana.

Ospiti della prima puntata

La prima puntata di Che tempo che fa vedrà la partecipazione di nomi illustri. Amadeus, noto conduttore e presentatore, sarà presente per parlare del suo nuovo game-show “Chissà chi è”, in onda sul Nove dal lunedì al sabato alle 20:30, oltre a far conoscere il suo prossimo sbocco televisivo, “La Corrida”, in programma a partire dalla fine di ottobre. La musica avrà un ruolo centrale, con Damiano David che si presenterà in esclusiva televisiva con il suo primo brano solista intitolato “Silverlines”. Questo singolo, realizzato in collaborazione con il celebre cantautore e produttore inglese Labrinth, è uscito globalmente il 27 settembre, promettendo di conquistare le classifiche musicali.

Il romanzo è protagonista anche per Claudio Bisio, che esordirà in ambito letterario il prossimo 8 ottobre con “Il talento degli scomparsi”, pubblicato da Feltrinelli. La sua presenza in studio non solo celebra una nuova fase della sua carriera, ma rappresenta anche un’interessante opportunità per i telespettatori di ascoltare approfondimenti sulle sue ispirazioni e sulla scrittura di questo libro.

Novità e conferme nel cast

Che tempo che fa non deluderà nemmeno per quanto riguarda il cast. Tra le new entry, spicca Edoardo Prati, giovane divulgatore letterario noto per il suo approccio innovativo sui social media. La sua presenza darà una ventata di freschezza e attualità, portando riflessioni sui testi e sugli autori più discussi del momento. Roberto Burioni e Ornella Vanoni, entrambi impegnati col loro nuovo album “Diverse” in uscita il 18 ottobre, apporteranno una dimensione culturale e musicale che arricchirà ulteriormente il panorama del programma.

Che tempo che fa si apre con un segmento di interviste e incontri sull’arte e la cultura alle 19:30, mentre l’ora successiva è dedicata al talk show principale, che si chiude con “Il Tavolo”, una delle sezioni più amate dal pubblico. Qui si riuniranno alcuni volti noti come Nino Frassica, Mara Maionchi e la Signora Coriandoli, portando umorismo e leggerezza nel mix.

Un successo consolidato

Il programma di Fabio Fazio ha consolidato il proprio status di programmazione di successo con risultati impressionanti, raggiungendo 2.100.000 spettatori e un share del 10,5% nella stagione 2023-2024. Che tempo che fa si distingue come uno dei migliori programmi della storicità di Warner Bros. Discovery, capace di attrarre un pubblico ampio e variegato. Dalla satira ai dibattiti culturali e musicali, il format continua a dimostrare la sua versatilità ed efficacia nel connettere il mondo della televisione con il panorama culturale italiano.

La stagione si preannuncia fitta di eventi e sorprese, con la possibilità di esplorare nuove tematiche e ospiti di spicco. La formula di Fabio Fazio, che combina intrattenimento e informazione, continuerà a emozionare e coinvolgere il pubblico, mantenendo viva la tradizione di un talk show che ha fatto storia.