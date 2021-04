Che fine ha fatto Sara?: la seconda stagione in arrivo su Netflix

La seconda stagione di “Che fine ha fatto Sara?” è in dirittura di arrivo. Ad annunciarlo è il trailer della serie che rivela anche il giorno dell’uscita.

Che fine ha fatto Sara: la trama

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale del secondo capitolo della serie “Che fine ha fatto Sara?”. La prima stagione, che ha debuttato sulla piattaforma a marzo, è incentrata su Alex Guzman (Manolo Cardona) e sulla sua ricerca della verità sulla morte di sua sorella Sara. È ansioso di scoprire i fatti per scagionarsi perché il padre del fidanzato di Sara, Cesar Lazcano (Ginés García Millán) è stato colui che lo ha incastrato per l’omicidio di Sara e lo ha mandato in prigione per 18 anni.

Il trailer della seconda stagione

Il trailer della seconda stagione presenta esattamente tutta l’azione, il dramma e la passione che ci si aspetterebbe da una telenovela in stile cinematografico. Inizia con inquadrature sui detective che indagano su una tomba improvvisata e medici legali che mettono insieme le ossa di uno scheletro non identificato. Diversi frammenti del filmato della seconda stagione mostrano Alex che chiede aiuto per scoprire la verità sull’oscuro passato di sua sorella mentre amici e parenti lo esortano a lasciare andare la questione. Più avanti, gli scatti bollenti della famiglia Lazcano mostrano che i problemi di paternità e i tradimenti, quasi quotidiani nella prima stagione, si riavranno sicuramente nella seconda stagione. In questo trailer, vediamo anche Alex che viene investito da un’auto mentre guida la sua moto, la figlia di Cesar che viene rapita da un aggressore sconosciuto e una scena drammatica di inseguimento in macchina sull’orlo del disastro.

Il cast di “Che fine ha fatto Sara?”

Oltre a Cardona e Millán, la serie presenta nel cast Carolina Miranda nei panni di Elisa, Alejandro Nones (Rodolfo), Claudia Ramirez (Mariana), Eugenio Siller (José María), Juan Carlos Remolina (Sergio) e Ximena Lamadrid (Sara). “Che fine ha fatto Sara?” è stata realizzata in Messico e tutti gli attori parlano in spagnolo, ma gli spettatori su Netflix hanno la possibilità di guardarlo in lingua originale con sottotitoli in inglese o doppiaggio in inglese.

La stagione 2 di “Chi ha ucciso Sara?” uscirà in anteprima su Netflix il 19 maggio.

Francesca Reale

28/04/2021