Che Dio ci aiuti: ottava stagione, ottava puntata in arrivo su Rai 1 con colpi di scena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 24 aprile 2025, il pubblico potrà seguire su Rai 1 l’ottava puntata dell’ottava stagione di “Che Dio ci aiuti“. Gli episodi 15 e 16, intitolati “Fuori dal mondo” e “Mai abbastanza”, promettono di mantenere alta l’attenzione degli spettatori, grazie a trame avvincenti e personaggi che affrontano sfide emozionanti. La serie continua a riscuotere un notevole successo, con un ascolto medio che supera il 20% di share, confermandosi tra le preferite del pubblico.

Episodio 15: Fuori dal mondo

L’episodio di apertura si presenta con un evento che scuote la Casa del Sorriso: Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, ritorna in ambulanza, suscitando preoccupazione tra gli ospiti e in particolare in Suor Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. Le condizioni di Suor Costanza sono avvolte nel mistero, e le sue risposte evasive non fanno altro che accrescere l’ansia tra i presenti. Questo evento segna l’inizio di una serie di tensioni emotive che coinvolgeranno i personaggi.

Parallelamente, Olly, interpretata da Ludovica Ciaschetti, si trova a fronteggiare incubi inquietanti che disturbano il suo sonno e la sua stabilità emotiva. La sua lotta interiore si riflette nelle sue interazioni con gli altri, creando un’atmosfera di inquietudine. Nel frattempo, Melody, interpretata da Bianca Panconi, e Corrado, interpretato da Giulio Corso, si preparano per il loro primo appuntamento, un momento atteso che però non si svolge come sperato. Tra contrattempi e incomprensioni, la tensione cresce, lasciando il pubblico a chiedersi se il destino riserverà loro un percorso diverso.

Episodio 16: Mai abbastanza

Il secondo episodio si apre con la visita di Rosa, sorella di Azzurra, interpretata da Neva Leoni, che arriva accompagnata dal suo compagno e da una bambina. Sebbene Rosa affermi di cercare consigli sulla sua situazione familiare, Azzurra avverte che la sorella nasconde qualcosa di più profondo. Questo elemento di mistero aggiunge una nuova dimensione alla trama, invitando gli spettatori a riflettere sulle dinamiche familiari e sui segreti che possono celarsi dietro le apparenze.

Nel frattempo, Lorenzo, interpretato da Giovanni Scifoni, continua a mostrare indifferenza riguardo alla relazione tra Cristina, interpretata da Ambrosia Caldarelli, e Pietro, interpretato da Tommaso Donadoni. Tuttavia, i suoi sogni rivelano un turbamento interiore che non riesce a nascondere. Olly, nel frattempo, evita le sedute di terapia, temendo di affrontare ricordi traumatici. La sua situazione suscita preoccupazione tra gli altri membri della Casa del Sorriso, che si mobilitano per sostenerla nel superare le sue paure.

“Che Dio ci aiuti 8” continua a trattare temi rilevanti e profondi, offrendo al pubblico storie coinvolgenti e personaggi ben sviluppati. L’appuntamento per seguire questi nuovi sviluppi è fissato per giovedì 24 aprile alle 21:30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!