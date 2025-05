Che Dio ci aiuti 8: finale controverso e reazioni dei fan su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La stagione finale di “Che Dio ci aiuti 8” ha suscitato forti emozioni tra i telespettatori, con episodi ricchi di tensione e colpi di scena. La serie, che ha visto protagonisti Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Giovanni Scifoni, si è conclusa ieri sera su Rai 1, ma non tutti i fan sono rimasti soddisfatti dal finale. La trama, ambientata nella Casa del Sorriso, ha affrontato tematiche delicate, ma ha anche generato polemiche tra il pubblico.

La trama della stagione finale

“Che Dio ci aiuti 8” si svolge nella Casa del Sorriso, un rifugio per ragazze in difficoltà, che ha sostituito il convento storico. Suor Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, collabora con Lorenzo Riva, il personaggio di Giovanni Scifoni, per affrontare situazioni complesse, come la prostituzione minorile. Nel primo episodio della finale, intitolato “La seconda della lista”, i due protagonisti si trovano a gestire un caso drammatico che coinvolge giovani vulnerabili. Nel secondo episodio, “Nella mente e nel cuore”, il destino della Casa del Sorriso è messo in discussione da un tribunale, mentre Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, affronta un arresto per droga. Nonostante le difficoltà, il verdetto finale salva la struttura e Suor Angela viene scagionata. Tuttavia, le scelte narrative hanno lasciato molti fan insoddisfatti.

Le reazioni dei fan: delusione per i personaggi

La reazione del pubblico sui social media è stata immediata e carica di delusione. Molti spettatori hanno espresso il loro disappunto per la sorte di Melody e Corrado, due personaggi che avrebbero meritato un finale più soddisfacente. Un utente ha commentato: “Delusa per Melody e Corrado. Potevano avere un finale migliore”. La rottura tra i due e l’improvvisa infatuazione di Melody per Lorenzo hanno suscitato critiche. “Questa cosa di Lorenzo NO, NO E NO!” ha scritto un altro fan, evidenziando come la transizione tra i sentimenti di Melody sia sembrata forzata e poco credibile.

Inoltre, molti utenti hanno lamentato la superficialità con cui è stata trattata la relazione tra Melody e Corrado, costruita con cura nel corso della stagione e liquidata in poche battute. “Non dovevano neanche metterli insieme, allora”, è un commento ricorrente tra i fan, che avrebbero preferito una narrazione più coerente e rispettosa dei percorsi emotivi dei personaggi.

Critiche a Olly e Matteo

Un altro personaggio che ha attirato l’attenzione dei fan è Olly, una delle ragazze più amate della serie. Nonostante il suo potenziale, nel finale è stata quasi ignorata. “Il personaggio scritto meglio”, affermano i fan, lamentando la mancanza di spazio per il suo sviluppo. Commenti come “Meritava più spazio” e “Oscurata ingiustamente” sono stati frequenti, evidenziando la frustrazione per la sua scarsa visibilità.

Al contrario, Matteo ha ricevuto critiche pesanti. “Spero sparisca”, è una delle frasi più condivise riguardo al suo ruolo nel finale, considerato da molti come inutile e persino fastidioso. Questo ha contribuito a creare un clima di insoddisfazione generale tra i telespettatori.

Un momento di speranza: Suor Angela e Azzurra

Nonostante le polemiche, c’è un aspetto che ha suscitato apprezzamento tra il pubblico: la rinnovata alleanza tra Suor Angela e Suor Azzurra. La loro complicità è stata vista come un momento positivo in una trama altrimenti deludente. “Non separatele mai!”, ha esclamato un utente, sottolineando l’importanza della loro determinazione nel salvare la Casa del Sorriso e nel scagionare Suor Angela. Anche Pietro e Cristina hanno ricevuto qualche elogio, ma questi momenti positivi sono stati considerati eccezioni in una serata caratterizzata da rimpianti.

Un futuro incerto per Che Dio ci aiuti

La stagione si chiude con un finale aperto: la Casa del Sorriso rimane attiva, Cristina decide di restare e Suor Angela è salva. Tuttavia, l’amarezza persiste tra i fan, che si aspettavano una narrazione più coerente e rispettosa dei personaggi. Con la stagione 9 all’orizzonte, le aspettative sono alte. I telespettatori sperano in un maggiore spazio per i personaggi amati e in una trama che eviti colpi di scena forzati, mantenendo la verità e l’autenticità delle storie raccontate. La serie ha ancora molto da offrire, ma è fondamentale che ascolti le richieste di chi la segue con passione.

