Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni del 9 marzo: cosa succederà negli episodi 17 e 18

Giovedì 9 marzo andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di Che Dio ci aiuti, una delle fiction più amate di sempre. I fedeli telespettatori della fiction campione di ascolti non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi. Tenetevi pronti perché oggi vi forniremo qualche anticipazione: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il primo episodio della nona puntata di Che Dio ci aiuti 7, che andrà in onda giovedì 9 marzo, prende il nome di ‘Sempre con te’. In questo episodio Suor Teresa tende continuamente a rimandare la chiamata ai servizi sociali, provocando il grande stupore di Azzurra.

La ragazza, infatti, si mostra molto stupita del cambiamento avvenuto in Suor Teresa e cerca di farle capire quale sia la cosa più giusta da fare per Elia. Nel frattempo le altre due protagoniste della fiction, Cate e Ludovica, stanno attraversando un momento molto difficile.

Se Cate, infatti, è molto nervosa per l’audizione al conservatorio, Ludovica è sempre più in difficoltà in quanto non riesce a trovare l’uomo che potrebbe far scagionare sua madre. Ad aiutare Cate ci pensa Sara la quale, però, per aiutarla mette Emiliano nei guai.

In convento torna Suor Costanza la quale incontra Umberto, un suo amico d’infanzia che le fa rivivere un evento importante del suo passato. Il secondo episodio nella nona puntata di Che Dio ci aiuti è ‘La forma dell’amore’. Dopo non poche difficoltà, Elia incontra finalmente la sua nuova famiglia. Nel frattempo Suor Teresa si impegna per mettere in scena ‘L’infanzia di Gesù’ coinvolgendo Emiliano, Sara, Corinna e Marco e generando non poche gelosie tra le due coppie.

Grazie a questo evento Cate ha la possibilità di poter essere considerata per il Conservatorio. Ludovica, nel frattempo, scopre una verità choc su sua madre che la porta a fare una delle scelte più difficili della sua vita. Azzurra, inoltre, fa una sconvolgente rivelazione a Sara.