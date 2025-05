Charlize Theron racconta la sua disavventura sul set di Apex durante l’evento Netflix

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Charlize Theron ha recentemente partecipato all’evento Upfront di Netflix, dove ha condiviso un aneddoto interessante legato alle riprese del suo nuovo film, Apex. L’attrice sudafricana, vincitrice di un premio Oscar, ha rivelato di aver subito un infortunio durante la lavorazione, ma ha affrontato la situazione con il suo consueto spirito ironico. Questo evento ha offerto ai fan uno sguardo più approfondito sulla sua esperienza sul set e sul thriller che sta per debuttare.

Un infortunio sul set di Apex

Durante l’evento, Charlize Theron ha raccontato con umorismo la sua recente esperienza sul set di Apex, dove ha subito un infortunio. “Apex si è concluso solo una settimana fa, sono appena scesa dalla montagna. Ho ancora un po’ di terra australiana sotto questa manicure perfetta, e il mio stivaletto carino nasconde un dito del piede fratturato”, ha dichiarato l’attrice, mostrando la sua resilienza e la capacità di affrontare le difficoltà con un sorriso. La sua ironia ha conquistato il pubblico, che ha apprezzato la sua sincerità e il modo in cui ha trasformato un momento difficile in un’opportunità per ridere.

L’esperienza di girare in Australia

Charlize Theron ha descritto le riprese di Apex come una delle esperienze più incredibili della sua carriera. Ha avuto l’opportunità di lavorare in scenari mozzafiato dell’Australia, un paese noto per la sua natura selvaggia e le sue bellezze paesaggistiche. L’attrice ha elogiato il suo partner di scena, Taron Egerton, affermando: “Sono stata molto fortunata a recitare accanto al talentuosissimo Taron Egerton“. Questa collaborazione ha arricchito ulteriormente la sua esperienza, rendendo le riprese ancora più memorabili.

La trama di Apex e il cast

Apex è un thriller che segue la storia di un’arrampicatrice, interpretata da Charlize Theron, che si trova a dover affrontare una serie di pericoli nella natura selvaggia australiana. La trama si sviluppa attorno a una caccia all’uomo, con insidie mortali che mettono alla prova le abilità e il coraggio della protagonista. Il film è diretto da Baltasar Kormákur, noto per il suo lavoro in Everest, e scritto da Jeremy Robbins. Oltre a Theron e Egerton, il cast include anche Eric Bana, un attore di grande talento, noto per i suoi ruoli in film di successo.

La popolarità di Sonic 3

