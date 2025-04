Charli XCX abbandona il remake di Narnia e si prepara per un nuovo progetto con Takashi Miike

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La cantante e star di fama internazionale Charli XCX ha recentemente deciso di interrompere le trattative per il remake di “Narnia“, atteso progetto di Netflix diretto da Greta Gerwig. Questo cambiamento segna un’importante svolta nella carriera dell’artista, che si sta orientando verso il mondo del cinema con una serie di progetti intriganti. La notizia è stata confermata da Variety, che ha rivelato che Charli XCX sarà protagonista e produttrice di un film diretto dal noto regista giapponese Takashi Miike.

Charli XCX e il nuovo progetto con Takashi Miike

Charli XCX, celebre per i suoi successi musicali e vincitrice di un Grammy, si appresta a lavorare con Takashi Miike, un regista rinomato per opere come “Audition“, “Ichi the Killer” e “13 Assassins“. Questo nuovo film, ancora privo di titolo, rappresenterà il 103esimo lungometraggio della carriera di Miike, un autore noto per la sua versatilità e per la capacità di esplorare generi diversi. La sceneggiatura del film è stata scritta da Ross Evans, un altro nome interessante nel panorama cinematografico.

Questo progetto segna un passo significativo per Charli XCX, che ha deciso di ampliare i propri orizzonti artistici. Sebbene la sua carriera musicale continui a prosperare, l’artista ha dimostrato un forte interesse per la recitazione, intraprendendo una serie di progetti cinematografici che potrebbero rivelarsi determinanti per il suo futuro nel settore.

La carriera cinematografica di Charli XCX: un percorso inedito

Attualmente, Charli XCX ha già completato le riprese di sette film, tra cui titoli come “The Moment“, “100 Nights of Hero“, “Erupcja“, “Faces of Death“, “I Want Your Sex“, “Sacrifice” e “The Gallerist“. Tuttavia, sorprendentemente, nessuno di questi film è stato ancora distribuito. Questo porta a interrogarsi su come si stia sviluppando la sua carriera di attrice e su quali siano le sue capacità interpretative.

Il primo film in cui Charli XCX ha un ruolo da protagonista, “Faces of Death“, è attualmente in fase di post-produzione. Gli altri titoli, come “I Want Your Sex” e “Sacrifice“, potrebbero debuttare in festival cinematografici durante l’autunno di quest’anno, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Questo scenario rende difficile valutare il suo talento recitativo, poiché il pubblico non ha ancora avuto modo di vedere le sue performance sul grande schermo.

Il ruolo di Emma Mackey in Narnia

Mentre Charli XCX si allontana dal progetto di “Narnia“, è Emma Mackey a ottenere il ruolo di Regina Bianca, un personaggio chiave nella storia. Mackey, nota per le sue interpretazioni in serie e film di successo, ha dimostrato di avere le qualità necessarie per portare in vita questo personaggio amato dai fan della saga. La scelta di Mackey segna un cambio di rotta rispetto alla presenza di Charli XCX nel cast, ma rappresenta anche un’opportunità per la cantante di concentrarsi su nuovi progetti cinematografici.

In sintesi, Charli XCX sta attraversando un periodo di transizione nella sua carriera, abbandonando un progetto atteso per dedicarsi a nuove avventure artistiche. Con la collaborazione con Takashi Miike all’orizzonte e una serie di film in attesa di distribuzione, il futuro della star nel mondo del cinema si preannuncia ricco di possibilità.

