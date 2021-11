Channing Tatum e Tom Hardy fuori dall’Afghanistan

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Channing Tatum e Tom Hardy sono coinvolti nel progetto di Universal Pictures basato su un soggetto originale ancora senza titolo di George Nolfi.

Una storia di triste attualità per Channing Tatum e Tom Hardy

Universal Pictures ha acquistato i diritti di un soggetto originale incentrato sull’evacuazione dell’Afghanistan. Le storie raccontate prendono spunto da fatti realmente accaduti, riportati dai giornali. Nel film dovrebbero essere affrontate le storie di tre ex membri delle forze speciali che insieme alle loro controparti afgane ritornano nella mischia per salvare famiglie e alleati lasciati indietro durante la rapida caduta dell’Afghanistan lo scorso agosto.

Jules Daly, Tatum e Hardy produrranno insieme a Reid Carolin e Peter Kiernan di Free Association. Nolfi sarà il produttore esecutivo.

Il vicepresidente senior della produzione Ryan Jones supervisionerà il progetto per conto di Universal.

Le ultime fatiche dei due interpreti e di George Nolfi

Non ci sarebbe nemmeno bisogno di ricordare che tra le ultime fatiche di Tom Hardy la più importante e imponente è “Venom – La furia di Carnage”. L’attore, tra il primo e secondo episodio dedicato al simbionte alieno, ha vestito i panni di Al Capone in “Capone” di Josh Trank. L’interprete ha inoltre terminato “Havoc”, il thriller Netflix diretto da Gareth Evans.

Per quel che concerne Channing Tatum vanta tra le ultime partecipazioni importanti quella in “Kingsman – Il cerchio d’oro” diretto da Matthew Vaughn. Nel 2021 è al cinema con “Free Guy – Eroe per gioco” con protagonista Ryan Reynolds, oltre a recitare in “Dog”, che ha anche co-diretto con Reid Carolin, e in “The Lost City” accanto a Sandra Bullock.

Nolfi ha scritto e diretto per l’ultima volta The Banker per Apple TV+.

Nolfi è rappresentato da CAA e David Fox a Myman Greenspan; Tatum è rappresentata da CAA, Hanson, Jacobson, Teller e Relevant; Hardy è rappresentato da United Agents e Range Media Partners.

09/11/2021