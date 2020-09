Chadwick Boseman: un’opera d’arte in sua memoria

La memoria di Chadwick Boseman verrà onorata per sempre grazie a un murale a Downtown Disney, creato dall’artista Nikkolas Smith.

Wakanda per sempre

Disneyland ha svelato un murale in memoria di Chadwick Boseman nel quartiere dello shopping di Downtown Disney. L’opera di Nikkolas Smith mostra la defunta star Marvel che fa il saluto Wakanda a un giovane fan che indossa la maschera da “Pantera Nera”.

Questa la foto condivisa dall’account dei Walt Disney Imagineering con la seguente descrizione che riporta le parole dell’artista:

“In qualità di ex Disney Imagineer, ho avuto l’onore di lavorare come miei ultimi due incarichi, a un’importante iniziativa ospedaliera per bambini e all’Avengers Campus . Vedendo l’amore di Chadwick per le persone personalmente e in seguito scoprendo la sua coraggiosa battaglia contro il cancro, sono stato ispirato a creare questo tributo per onorare la sua vita e la sua eredità. Per noi era e sarà sempre T’Challa. Lunga vita al Re.'”

Smith ha anche condiviso le foto del suo lavoro giovedì tramite il suo Instagram personale. Ha postato una foto in cui fa il saluto Wakanda davanti al murale.

“Questo lavoro è speciale. Il mio tributo a Re Chad è ora su un muro in mostra a Downtown Disney “, ha scritto. “È un capitolo che si chiude per me: i miei ultimi due progetti come Disney Imagineer l’estate scorsa riguardavano il progetto dell’ospedale per bambini e l’Avengers Campus”.

Il bambino nel murale indossa un camice da ospedale, per onorare la defunta star di “Black Panther” che ha visitato i bambini malati di cancro al campus di St. Jude, mentre conduceva una battaglia privata contro la malattia. L’installazione è intitolata “King Chad“.

“Per milioni di bambini, T’Challa era una leggenda più grande della vita, e non c’era nessuno più degno di adempiere a questo ruolo di Chadwick Boseman”, ha continuato Smith. “Sono così grato di poter onorare la vita e lo scopo di Chadwick in questo modo. Sono grato alla famiglia Disney per essere così solidale nel mio percorso come artista “.

A Boseman è stato diagnosticato nel 2016 un cancro al colon al terzo stadio e in quattro anni è passato al quarto stadio, ha poi rivelato la sua famiglia. Sebbene non abbia mai parlato pubblicamente della sua malattia, ha lavorato mentre si sottoponeva alle terapie per gran parte della sua carriera cinematografica.

Mentre il parco principale di Disneyland rimane chiuso a causa della pandemia di coronavirus, Downtown Disney in California è attualmente aperto ai visitatori. Ulteriori immagini del lavoro di Smith sono disponibili sul sito web dell’artista.

Francesca Trovarelli

25/09/2020