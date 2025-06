Chad Stahelski critica The Continental: la visione di John Wick e il suo creatore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La saga di John Wick ha recentemente ampliato il suo universo narrativo con l’uscita di Ballerina, ma il creatore del franchise, Chad Stahelski, ha espresso alcune riserve riguardo a The Continental, la serie TV che rappresenta il primo spin-off di questo mondo. In un’intervista con The Hollywood Reporter, Stahelski ha condiviso le sue opinioni sulla serie, rivelando un certo distacco rispetto al progetto e sottolineando come lui e Keanu Reeves non si sentano coinvolti nella sua realizzazione.

Le critiche di Chad Stahelski a The Continental

Chad Stahelski, regista di tutti i film di John Wick e futuro regista di John Wick 5, ha chiarito che la sua visione e quella di Keanu Reeves non sono state adeguatamente considerate durante la produzione di The Continental. Secondo Stahelski, non si tratta di essere stati messi da parte, ma piuttosto di un mancato ascolto delle loro idee. Lo studio, convinto di avere una formula vincente, ha deciso di procedere senza il contributo creativo di chi ha dato vita al franchise.

Stahelski ha descritto la situazione come una mancanza di rispetto per l’intuizione produttiva di Basil Iwanyk, un elemento chiave nella creazione dell’atmosfera unica di John Wick. Ha sottolineato che la serie sembra perdere di vista ciò che ha reso i film originali così speciali, eliminando il talento di Keanu Reeves nel recitare dialoghi peculiari e la sua visione ispirata da registi come Wong Kar-wai, Sergio Leone, Bernardo Bertolucci e Andrej Čajkovskij.

La visione di John Wick e il suo universo

La saga di John Wick è caratterizzata da un’estetica distintiva e da una narrazione avvincente che ha catturato l’attenzione del pubblico. Stahelski ha evidenziato come la serie TV The Continental non riesca a replicare l’intensità e la creatività dei film. Secondo lui, gli elementi fondamentali che hanno reso il franchise un successo, come la cura nei dettagli visivi e la profondità dei personaggi, sono stati trascurati.

Il regista ha spiegato che l’idea di creare un hotel eccentrico e di inserire dialoghi bizzarri non è sufficiente per catturare l’essenza di John Wick. La mancanza di una visione coerente e di un approccio artistico autentico ha portato a un prodotto finale che non riesce a rispecchiare l’identità del franchise. Stahelski ha chiarito che, per lui e Reeves, è fondamentale mantenere intatta la qualità e l’integrità della storia originale.

L’attesa per i nuovi capitoli della saga

Nonostante le critiche a The Continental, l’interesse per il mondo di John Wick rimane alto. I fan possono aspettarsi nuovi capitoli della saga, con storie che continueranno a esplorare l’universo creato da Stahelski e Reeves. La serie di film ha dimostrato di avere un forte seguito e la sua evoluzione è attesa con grande curiosità.

In attesa di ulteriori sviluppi, i fan possono rimanere aggiornati sulle novità riguardanti i prossimi progetti legati a John Wick. La saga ha saputo conquistare il pubblico con la sua azione frenetica e la sua narrazione avvincente, e il futuro sembra promettente per coloro che seguono le avventure del leggendario assassino.

