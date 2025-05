Cerimonia dei premi David di Donatello 2025: tutto quello che c’è da sapere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mercoledì 7 maggio, il mondo del cinema italiano si riunirà per la 70ᵃ edizione dei Premi David di Donatello, un evento atteso che celebra le eccellenze della cinematografia nazionale. La cerimonia avrà luogo presso il prestigioso Teatro 5 di Cinecittà e sarà condotta da Elena Sofia Ricci e Mika, a partire dalle 21:40 su Rai 1. L’evento sarà trasmesso anche in 4K sul canale Rai4K e in diretta su Rai Radio2, con la conduzione di Carolina Di Domenico e Claudio Santamaria. Gli spettatori potranno seguire la cerimonia anche sulla piattaforma RaiPlay.

Location d’eccezione: il Teatro 5 di Cinecittà

Il Teatro 5 di Cinecittà, considerato un simbolo della grande cinematografia, ospiterà la cerimonia di premiazione. Questo luogo, noto per aver visto la realizzazione di numerosi capolavori del cinema italiano e internazionale, si trasformerà per una notte nella casa dei David di Donatello. La scelta di questo teatro non è casuale; rappresenta un legame profondo con la storia del cinema italiano, rendendo l’evento ancora più significativo per gli addetti ai lavori e per il pubblico.

Premi già assegnati e riconoscimenti speciali

Durante la cerimonia, saranno conferiti ventisei Premi David di Donatello, oltre a un David alla Carriera e due David Speciali. Il David alla Carriera andrà a Pupi Avati, un regista eclettico che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico italiano. I David Speciali saranno assegnati a Ornella Muti, un’attrice che ha saputo conquistare il pubblico sia in Italia che all’estero, e a Timothée Chalamet, un giovane talento che si è affermato come uno degli attori più promettenti della sua generazione.

Tra i premi già annunciati, il film “Anora” di Sean Baker si aggiudica il David come Miglior Film Internazionale, mentre “Diamanti” di Ferzan Özpetek riceverà il David dello Spettatore. Inoltre, in occasione del settantesimo anniversario, l’Accademia del Cinema Italiano conferirà il Premio Speciale Cinecittà David 70 a Giuseppe Tornatore, un cineasta che ha saputo portare la magia del suo cinema in tutto il mondo, trovando negli studi di Cinecittà un ambiente ideale per le sue opere.

Gli ospiti della serata e le candidature

La cerimonia vedrà la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui tutti i candidati ai David, l’attore Timothée Chalamet, il regista premio Oscar® Sean Baker, e la produttrice Samantha Quan. Saranno presenti anche nomi noti del panorama cinematografico italiano, come Monica Bellucci, Emanuela Fanelli, Lunetta Savino, Giuseppe Fiorello, Claudio Santamaria e Luca Zingaretti, insieme alla cantante La Niña e al regista Mario Martone.

Le candidature ai David di Donatello 2025 comprendono una varietà di film e talenti, con “L’arte della gioia” che spicca con 14 nomination, tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista. Altri titoli in corsa includono “Berlinguer – La grande ambizione“, “Il tempo che ci vuole“, “Parthenope” e “Vermiglio“.

Dove vedere i film candidati in streaming

Gli appassionati di cinema possono già trovare molti dei film candidati in streaming. “L’arte della gioia” è disponibile su Sky e NOW, così come “Il tempo che ci vuole“, “Vermiglio“, “Gloria!“, “Zamora“, “Campo di battaglia“, “Dostoevskij“, “Confidenza“, “Iddu“, “Limonov“, “La zona d’interesse“, “Perfect Days“, “Diamanti“, “Napoli – New York” e “Conclave“. “Berlinguer – La grande ambizione” sarà accessibile dal 26 maggio. Altri titoli come “Anora” e “Giurato N2” arriveranno prossimamente.

Con una serata ricca di emozioni e riconoscimenti, i Premi David di Donatello 2025 promettono di celebrare il meglio del cinema italiano, rendendo omaggio ai talenti che hanno contribuito a scrivere la storia della settima arte nel nostro paese.

