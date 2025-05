Cerimonia dei David di Donatello 2025: Mattarella e il riconoscimento al cinema italiano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa mattina, il Quirinale ha ospitato un evento significativo per il mondo del cinema italiano. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i candidati ai premi David di Donatello, in vista della cerimonia di premiazione che si svolgerà questa sera. In occasione del settantesimo anniversario del premio, il Presidente ha ricevuto un David speciale, un riconoscimento del suo impegno e della sua passione per il cinema nazionale.

Il discorso di Sergio Mattarella

Nel suo intervento, il Presidente Mattarella ha messo in evidenza il ruolo cruciale del cinema nella cultura italiana. Ha dichiarato: “Il cinema è organo vitale delle nostre comunità. Nei suoi molteplici generi, ha contribuito a raccontare la nostra storia, a scriverla, a interpretarla”. Queste parole evidenziano come il cinema non sia solo un intrattenimento, ma un mezzo attraverso il quale si costruisce l’identità culturale di un paese. Mattarella ha sottolineato l’importanza delle emozioni e delle immagini che il cinema riesce a trasmettere, affermando che esso ha contribuito a formare una lingua comune tra gli italiani e a sviluppare una coscienza civica.

Il Presidente ha anche parlato dell’albo d’oro dei David di Donatello, definendolo un tesoro che continua a raccontare storie e a riflettere la società contemporanea. “È un libro che arriva ai giorni nostri, che continua a essere scritto con nuove opere, nuovi interpreti, creazioni che conquistano pubblico e critica”, ha concluso, rimarcando l’importanza di continuare a sostenere il cinema italiano.

L’ironia di Geppi Cucciari e il saluto al Ministro Giuli

La cerimonia è stata condotta da Geppi Cucciari, attrice e comica, che ha saputo portare un tocco di leggerezza all’evento. Durante il suo intervento, ha rivolto un saluto al Presidente Mattarella, definendolo “santo per la pazienza con i politici”. Con la sua tipica ironia, ha poi commentato il Ministro Giuli, esprimendo solidarietà nei suoi confronti. “Molti sottolineano eccessivamente la sua potente retorica, il suo eloquio forbito”, ha detto Cucciari, aggiungendo che i suoi interventi sono “cristallini” e talvolta possono essere ascoltati “al contrario come un disco dei Black Sabbath”.

Questa battuta ha strappato sorrisi tra i presenti e ha creato un’atmosfera di convivialità. Infine, ha introdotto l’intervento del Ministro Giuli, definendolo “il momento più atteso da Google Translate”, un commento che ha messo in luce la complessità del linguaggio politico in modo divertente.

La cerimonia di premiazione dei David di Donatello

La grande serata del cinema italiano si svolgerà oggi, 7 maggio, con una diretta su Rai 1 a partire dalle 21:40, condotta da Elena Sofia Ricci e Mika. Per gli appassionati, la cerimonia sarà visibile anche in 4K su Rai4K, su Rai Radio2 e su RaiPlay. Il Teatro 5 di Cinecittà, simbolo della cinematografia italiana, ospiterà la premiazione, dove verranno assegnati 26 David di Donatello.

Tra i premi speciali, il David alla Carriera sarà conferito a Pupi Avati, mentre Ornella Muti e Timothée Chalamet riceveranno i David Speciali. Un altro premio significativo, il Premio Cinecittà David 70, andrà a Giuseppe Tornatore. La serata vedrà la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui Sean Baker, vincitore del David per il Miglior Film Internazionale, e attori di fama come Monica Bellucci, Luca Zingaretti e la cantante La Nina.

L’attesa è alta per questa celebrazione del cinema italiano, che promette di essere un evento ricco di emozioni e riconoscimenti per il talento e la creatività del settore.

