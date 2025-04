Celebrazioni per l’80esimo anniversario della Festa di Liberazione: un palinsesto ricco di eventi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 25 aprile 2025 segna l’80esimo anniversario della Festa di Liberazione, una data che rappresenta un momento cruciale nella storia italiana. Per commemorare questa ricorrenza, le principali emittenti televisive italiane hanno preparato una serie di eventi speciali, programmi e film che celebrano il valore della libertà e della Resistenza. Le celebrazioni si estendono anche alle piattaforme digitali, offrendo un’ampia gamma di contenuti per onorare la memoria di coloro che hanno combattuto per la libertà.

Speciali televisivi e programmi dedicati

La serata del 24 aprile ha visto l’inizio delle celebrazioni con Sky TG24, che ha trasmesso uno speciale intitolato “25 Aprile – Viva la libertà“. Questo programma, andato in onda alle 21, è stato concepito per riflettere sull’importanza storica della giornata. Per chi non avesse potuto seguirlo, la trasmissione è stata riproposta il 25 aprile alle 15 e alle 21. Anche le piattaforme digitali hanno contribuito a questo evento, con il Canale CG Grandi Film che ha reso disponibile una selezione di film in streaming gratuito, tutti incentrati sulla Resistenza e sui temi della libertà. OpenDDB ha rinnovato la sua tradizionale Festa d’Aprile, offrendo opere indipendenti che esplorano la memoria storica da angolazioni diverse e spesso trascurate.

Programmazione del 25 aprile sulle reti nazionali

Il palinsesto del 25 aprile è stato progettato per offrire un mix equilibrato di informazione, intrattenimento e commemorazione. Su Rai 1, la giornata è iniziata con il programma “UnoMattina“, seguito dalla diretta della cerimonia di deposizione della corona sull’Altare della Patria, officiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle 9.20. La serata di Rai 1 è stata dedicata agli episodi finali della fiction “Fuochi d’Artificio“. Rai 2 ha proposto alle 23.35 “Tango“, una lettura di Francesco Pannofino sul tema della Liberazione, mentre Rai 3 ha messo in evidenza “Il cavallo e la torre – speciale Ora e sempre 25 aprile“, condotto da Marco Damilano dalla Casa Museo Cervi, in onda alle 21.25.

Offerte di Mediaset e altre emittenti

Le reti Mediaset hanno scelto di seguire un approccio diverso per il 25 aprile. Italia 1 ha puntato sull’azione con un triplice appuntamento serale, iniziando con “Rambo” in due parti e concludendo con “13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi“. Canale 5 ha trasmesso “Tradimento 2“, mentre Rete 4 ha mantenuto un focus informativo con una nuova puntata di “Quarto Grado“.

Per gli appassionati di cinema, Iris ha programmato il film “Scarface” alle 21.10, mentre Cine34 ha scelto di trasmettere “La Vita è Bella” di Roberto Benigni, un film che continua a commuovere il pubblico, previsto per le 21.

Queste iniziative dimostrano come la Festa di Liberazione non sia solo un momento di commemorazione, ma anche un’opportunità per riflettere sulla libertà e sui valori che essa rappresenta per la società italiana contemporanea.

