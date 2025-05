Celebrazioni e riflessioni al festival ‘Swedish Film Goes Capri’: Pippi Calzelunghe e tematiche attuali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La quarta edizione di ‘Swedish Film Goes Capri’ si svolgerà dal 5 al 7 giugno 2025, presso Villa San Michele, in un evento che non solo celebra gli 80 anni di Pippi Calzelunghe, ma affronta anche questioni contemporanee come le disabilità intellettive, l’identità e la resilienza. La rassegna, dedicata alla celebre autrice Astrid Lindgren, vedrà la partecipazione di ospiti illustri, tra cui Inger Nilsson, l’iconica interprete di Pippi, e Jan Björklund, ambasciatore di Svezia in Italia.

Un omaggio a Pippi Calzelunghe

La rassegna avrà inizio giovedì 5 giugno con la proiezione del film ‘Becoming Astrid’, un biopic che esplora la vita di Astrid Lindgren, autrice di alcuni dei libri per bambini più amati del XX secolo. Diretto da Pernille Fischer Christensen, il film offre uno spaccato della società dei primi del Novecento, evidenziando le esperienze che hanno plasmato la scrittrice e il suo lavoro. La figura di Pippi Calzelunghe, con il suo spirito ribelle e la sua voglia di libertà, continua a ispirare generazioni di giovani lettori, rendendo questo evento un’importante celebrazione della sua eredità culturale.

Riflessioni sulle disabilità intellettive

Il secondo giorno della rassegna, venerdì 6 giugno, sarà dedicato all’anteprima italiana del documentario ‘It could have been us’, realizzato da Björn Tjärnberg e Rebecca Blander. Questo film racconta la storia di Emma Örtlund e Ida Johansson, due amiche che affrontano la vita con disabilità intellettive. Attraverso un viaggio a bordo di un camper, le protagoniste esplorano il significato di vivere con la sindrome di Down in un contesto storico diverso, mettendo in luce le sfide e le conquiste delle persone con disabilità nel corso del tempo. Il lungometraggio, che ha riscosso un notevole successo in Svezia, sarà preceduto da un dibattito che coinvolgerà attori e figure di spicco, tra cui Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, noto per il suo impegno a favore dell’inclusione sociale.

La cultura sami e il film ‘La ragazza delle renne’

Sabato 7 giugno, la rassegna presenterà ‘La ragazza delle renne’, un film della regista Elle Márjá Eira, che sarà proiettato per la prima volta sul grande schermo. Elle Márjá, artista e attivista di Kautokeino, si esibirà in un momento musicale tradizionale “jojk”, condividendo con il pubblico le sue radici culturali e la sua vita legata all’allevamento di renne. La presenza di Luca Chikovani, attore e cantautore, arricchirà ulteriormente l’evento, offrendo un’opportunità per esplorare la diversità culturale e le storie di vita che si intrecciano nel panorama contemporaneo.

Un festival per tutti

La rassegna ‘Swedish Film Goes Capri’ è gratuita e aperta al pubblico, organizzata dalla Fondazione Axel Munthe con il patrocinio di diverse istituzioni, tra cui il Consolato di Svezia e la Città di Capri. Kristina Kappelin, soprintendente dell’evento, sottolinea l’importanza di unire celebrazioni e riflessioni, creando uno spazio dove il cinema diventa un mezzo per affrontare le ingiustizie del passato e del presente, offrendo una visione di speranza per il futuro. Con una programmazione ricca e variegata, il festival si propone di coinvolgere il pubblico in un dialogo significativo su temi di rilevanza sociale e culturale.

