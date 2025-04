Celebrazioni del 25 aprile 2025: palinsesti rai e mediaset per la festa della liberazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 25 aprile 2025 rappresenta una data significativa per l’Italia, in quanto si commemora la Liberazione dal regime nazista e dal fascismo. Questo evento storico viene celebrato con una serie di iniziative e programmi speciali, sia da parte della Rai che di Mediaset, che modificano i loro palinsesti per onorare la memoria di questa importante ricorrenza. Le trasmissioni televisive si arricchiranno di contenuti dedicati, permettendo ai telespettatori di immergersi nel clima di festa e riflessione.

Palinsesto rai: speciali per la festa della liberazione

La Rai ha pianificato un palinsesto ricco di eventi per celebrare la Festa della Liberazione. La giornata inizierà alle 8.55 con la diretta dalla cerimonia di deposizione della corona d’alloro presso l’Altare della Patria, un momento solenne che vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo gesto simbolico rappresenta un tributo alla memoria di coloro che hanno combattuto per la libertà del Paese.

Successivamente, il Capo dello Stato interverrà a Genova per inaugurare lo spettacolo “Il sesto senso partigiano” presso il Teatro Ivo Chiesa. Questo evento sarà trasmesso in diretta su Rai Uno, sottolineando l’importanza della commemorazione e il ruolo attivo delle istituzioni nel mantenere viva la memoria storica.

In prima serata, Rai Uno proseguirà le celebrazioni con la messa in onda di due episodi della serie “Fuochi d’artificio“, che racconta le storie dei partigiani. Altri programmi come “UnoMattina“, “Storie Italiane” ed “È sempre mezzogiorno” affronteranno il tema della Liberazione, offrendo approfondimenti e testimonianze significative.

La seconda serata di Rai Due sarà dedicata allo show “Tango“, con una lettura di Francesco Pannofino, mentre su Rai Tre Marco Damilano condurrà lo speciale “Ora e sempre 25 aprile“. La programmazione si concluderà con un documentario intitolato “Diari della Liberazione“, che offrirà uno sguardo approfondito sugli eventi storici legati alla Liberazione.

Palinsesto mediaset: modifiche di programmazione

Anche Mediaset ha deciso di apportare modifiche al proprio palinsesto in occasione del 25 aprile 2025, sebbene non preveda speciali dedicati alla Liberazione. La rete privata ha optato per la sospensione di alcuni dei programmi più seguiti nel pomeriggio di Canale 5. Tra i programmi che non andranno in onda ci sono “Uomini e donne” e il daytime di “Amici“. Inoltre, anche i fan della soap opera turca “Tradimento” dovranno attendere, poiché non verrà trasmesso un nuovo episodio pomeridiano.

In sostituzione, Mediaset trasmetterà diversi episodi di “The Family“, una serie televisiva molto apprezzata dal pubblico. Nonostante queste modifiche, la puntata serale di “Tradimento” andrà in onda come previsto, a partire dalle 21.20.

Su Rete Quattro, il programma “Quarto Grado” sarà confermato in prime time, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, offrendo un approfondimento su temi di attualità. Italia Uno, infine, proporrà una pellicola storica, “Rambo“, per intrattenere il pubblico con un grande classico del cinema.

Le celebrazioni del 25 aprile 2025 rappresentano un’importante occasione per riflettere sulla storia e sull’eredità della Liberazione, e i palinsesti di Rai e Mediaset si adattano per rendere omaggio a questo evento cruciale per l’Italia.

