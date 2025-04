CBS lancia nuove serie TV per la stagione 2025-26: Einstein e DMV tra le novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La rete CBS ha annunciato l’arrivo di due nuove serie TV per la stagione 2025-26, ampliando così la sua offerta di contenuti. I titoli in questione sono Einstein, un procedurale con Matthew Gray Gubler, e DMV, una commedia con Harriet Dyer. Queste nuove produzioni promettono di intrattenere il pubblico con trame originali e personaggi intriganti.

Einstein: il nuovo procedurale con Matthew Gray Gubler

Matthew Gray Gubler, noto per il suo ruolo in Criminal Minds, torna su CBS con Einstein, un procedurale che si ispira a un dramedy tedesco. La serie, creata da Andy Breckman, già noto per Detective Monk, e diretta da Randy Zisk, segue le avventure di Lewis, un pronipote di Albert Einstein. Lewis è un professore di Princeton, ma la sua vita subisce una svolta quando le sue azioni da ribelle lo portano a scontrarsi con la legge. Costretto a prestare servizio, collabora con un’agente di polizia locale per risolvere casi complessi.

Rosa Salazar, famosa per il suo ruolo in Al nuovo gusto di ciliegia, interpreta Veronica ‘Ronni’ Paris, un’ispettrice della Polizia di Stato del New Jersey. Ronni, che ha intrapreso la carriera forense dopo la morte del marito, è una figura rigorosa e disciplinata, che si aspetta molto dai suoi colleghi e da sé stessa. La sua collaborazione con Lewis, un personaggio che rappresenta tutto ciò che lei disprezza, genera tensione e conflitto, rendendo la serie avvincente e ricca di colpi di scena.

DMV: una commedia sul lavoro quotidiano

La seconda novità di CBS è DMV, una commedia ambientata in un luogo temuto da molti: l’ufficio della motorizzazione. Questa serie, creata da Dana Klein, nota per il suo lavoro in Friends, si basa su un racconto breve della scrittrice Katherine Heiny. DMV presenta un cast di personaggi eccentrici e adorabili, che affrontano le sfide quotidiane di un lavoro ingrato, dove i clienti sono già di cattivo umore prima di entrare.

La protagonista, Harriet Dyer, nota per il suo ruolo in American Auto, guida un cast che include attori come Tim Meadows, Molly Kearney, Alex Tarrant, Tony Cavalero e Gigi Zumbado. La serie esplora le dinamiche tra i dipendenti, che, nonostante le difficoltà, trovano conforto e supporto reciproco. DMV si propone di offrire una visione divertente e leggera di un ambiente di lavoro spesso trascurato, mettendo in luce le interazioni tra i personaggi e le situazioni comiche che ne derivano.

Altre novità e cancellazioni in casa CBS

Oltre a Einstein e DMV, CBS ha recentemente ordinato anche CIA, uno spin-off della serie FBI con Tom Ellis, noto per il suo ruolo in Lucifer. Tuttavia, non tutte le novità hanno avuto successo: sono stati cancellati i progetti di spin-off legati a The Equalizer e The Neighborhood.

Il primo spin-off avrebbe seguito Hudson Reed, un ex agente della CIA, e Samanta Reed, una giovane donna addestrata dal padre per diventare un’esperta di armi e arti marziali. Entrambi i personaggi erano stati introdotti nell’episodio della quinta stagione di The Equalizer, andato in onda negli Stati Uniti. D’altra parte, lo spin-off di The Neighborhood avrebbe dovuto raccontare le avventure dei figli di Calvin e Tina Butler, Malcolm e Marty, mentre si trasferivano a Venice Beach.

Con queste nuove produzioni, CBS continua a cercare di attrarre un pubblico variegato, proponendo storie che spaziano dal dramma alla commedia, mantenendo viva l’attenzione degli spettatori per la stagione televisiva 2025-26.

