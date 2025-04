CBS annuncia la produzione di CIA, il nuovo spin-off di FBI con Tom Ellis protagonista

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La rete televisiva americana CBS ha ufficialmente confermato l’avvio della produzione di CIA, un nuovo spin-off della popolare serie FBI. Questa nuova serie, prevista per la stagione televisiva 2025-26, si concentrerà su un agente della Central Intelligence Agency e sulla sua interazione con un agente dell’FBI. Tom Ellis, noto per il suo ruolo in Lucifer, è stato scelto per interpretare uno dei due protagonisti.

CIA: la trama e i protagonisti

Il progetto, inizialmente conosciuto come FBI: CIA, si propone di esplorare le dinamiche tra due agenti di diverse agenzie di intelligence. Tom Ellis interpreterà un agente della CIA, descritto come audace e poco incline a seguire le regole. Al suo fianco ci sarà un agente dell’FBI, caratterizzato da un approccio più tradizionale e rispettoso delle normative. La serie si svolgerà nella stazione della CIA di New York, dove i due protagonisti dovranno unire le forze per affrontare casi complessi e crimini che minacciano la sicurezza nazionale.

Questa strana coppia, con personalità e metodi opposti, dovrà imparare a collaborare nonostante le loro differenze. La trama promette di offrire un mix di tensione e umorismo, mentre i due agenti scopriranno che le loro divergenze potrebbero rivelarsi un vantaggio nel risolvere i casi. La serie mira a portare sullo schermo non solo l’azione tipica dei procedurali, ma anche un approfondimento sui rapporti interpersonali tra i protagonisti.

Un backdoor pilot e le cancellazioni precedenti

Inizialmente, i personaggi di CIA avrebbero dovuto debuttare in un episodio della settima stagione di FBI, previsto per la primavera del 2025. Questo episodio avrebbe funzionato come un backdoor pilot, ma CBS ha deciso di procedere direttamente con l’ordine della serie. La scelta di sviluppare CIA in modo autonomo arriva in un momento particolare per il franchise di FBI, che ha recentemente visto la cancellazione di due spin-off: FBI: Most Wanted e FBI: International. Questi due programmi hanno rispettivamente concluso sei e quattro stagioni, mentre FBI: International è stata rinnovata fino al 2027 con altre due stagioni in programma.

Programmazione in Italia

Per gli appassionati italiani, i nuovi episodi di FBI e FBI: International sono trasmessi su Rai 2 ogni sabato sera alle 21:20. La stagione più recente di FBI: Most Wanted, invece, debutterà su Italia 1 il 28 aprile, sempre alle 21:20. Con l’arrivo di CIA, i fan delle serie poliziesche possono attendere con interesse l’evoluzione di questo nuovo capitolo nel mondo di FBI, che promette di portare nuove storie e dinamiche sullo schermo.

