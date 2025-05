CBS annuncia la nuova serie tv “Cupertino”: un legal drama firmato dai creatori di “The Good Wife”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La rete CBS ha ufficialmente dato il via a un nuovo progetto televisivo che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Si tratta di “Cupertino“, un legal drama ideato da Robert e Michelle King, noti per il loro lavoro su “The Good Wife“. La serie, che avrà una prima stagione composta da 12 episodi, è ambientata nella celebre cittadina della Silicon Valley, da cui prende il nome, e si preannuncia come una narrazione avvincente e attuale.

Cupertino: la trama e il contesto

“Cupertino” è attesa per la stagione televisiva 2026-27 e si propone di raccontare una storia che ricorda il celebre scontro tra Davide e Golia, ambientata nel cuore pulsante della tecnologia californiana. La presidente di CBS Entertainment, Amy Reisenbach, ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando l’originalità e la visione innovativa della sceneggiatura. Durante un evento stampa, ha affermato: “Quando abbiamo letto la sceneggiatura di questa serie legale, abbiamo subito deciso di portare avanti lo show come parte della nostra strategia di sviluppo annuale. È così preveggente, così nello stile dei King nel modo in cui è scritto. Non vediamo l’ora di immergerci presto in questo progetto”.

La trama di “Cupertino” si sviluppa in un contesto ricco di sfide legali e morali, riflettendo le dinamiche del mondo moderno, dove la tecnologia gioca un ruolo cruciale nelle vite delle persone. La serie si propone di esplorare le tensioni tra potere, giustizia e innovazione, offrendo uno sguardo critico sulle questioni legali che emergono in un ambiente così competitivo e in continua evoluzione.

I creatori e il loro percorso

Robert e Michelle King sono due figure di spicco nel panorama televisivo americano, noti per la loro capacità di intrecciare trame complesse e personaggi ben sviluppati. La loro opera più celebre, “The Good Wife“, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui cinque Emmy, e ha lasciato un segno indelebile nel genere dei legal drama. La serie, andata in onda dal 2009 al 2016, ha avuto un impatto significativo, generando due spin-off: “The Good Fight“, che ha concluso il suo percorso dopo sei stagioni, e “Elsbeth“, attualmente in onda su CBS e già rinnovato per una terza stagione.

Oltre a “The Good Wife“, i King hanno creato anche “Evil“, un drama soprannaturale che ha concluso la sua corsa lo scorso agosto dopo quattro stagioni. La loro esperienza e il loro talento nel raccontare storie avvincenti e ricche di sfumature si riflettono nel nuovo progetto “Cupertino“, che promette di portare sullo schermo una narrazione fresca e coinvolgente.

Aspettative e impatto sulla programmazione

Con l’annuncio di “Cupertino“, CBS si prepara a diversificare la propria offerta di contenuti, puntando su una serie che unisce elementi di dramma legale a una narrazione moderna e attuale. La scelta di ambientare la storia nella Silicon Valley non è casuale; questa regione è diventata simbolo di innovazione e sfide etiche legate alla tecnologia, rendendo la serie particolarmente rilevante per il pubblico contemporaneo.

La programmazione di CBS per la stagione 2026-27 si arricchisce quindi di un nuovo titolo che potrebbe attrarre non solo gli appassionati di legal drama, ma anche coloro che sono interessati alle questioni sociali e tecnologiche del nostro tempo. Con l’expertise dei King alla guida, “Cupertino” ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel panorama televisivo, promettendo di affrontare temi complessi con una narrazione incisiva e coinvolgente.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!