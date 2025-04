Caught Stealing: il nuovo film di Darren Aronofsky con Austin Butler in arrivo il 27 agosto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Caught Stealing“, diretto da Darren Aronofsky, si prepara a debuttare nei cinema americani il 27 agosto, grazie alla distribuzione di Sony. Questa pellicola, che ha già suscitato grande interesse, si basa sul romanzo omonimo di Charlie Huston, che ha anche curato la sceneggiatura. Con un cast di attori di alto profilo, tra cui Austin Butler, Matt Smith e Zoë Kravitz, il film promette di offrire una narrazione avvincente ambientata nel crimine newyorkese degli anni ’90.

Il progetto di Darren Aronofsky

Darren Aronofsky, noto per il suo stile distintivo e le sue storie intense, ha descritto “Caught Stealing” come un’opera ricca di personaggi eccentrici, che riflettono la sua personale esperienza e il suo amore per l’East Village di New York. Il regista ha condiviso il suo legame con questo quartiere, sottolineando come sia stato un punto di riferimento nella sua giovinezza. “L’East Village è un magnete per tipi fuori dal comune”, ha dichiarato. Aronofsky ha anche ricordato i suoi giorni da adolescente a Brooklyn, quando l’East Village era considerato il luogo più affascinante, nonostante fosse uno dei pochi posti dove i minorenni potevano accedere a bevande alcoliche. Questa nostalgia si riflette nel film, che esplora le dinamiche sociali e culturali di un’epoca e di un luogo particolari.

Il cast di “Caught Stealing” è composto da nomi di grande rilievo, tra cui Regina King, Vincent D’Onofrio, Liev Schreiber, Bad Bunny e Griffin Dunne. La presenza di attori di questo calibro contribuisce a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente, rendendo il film un progetto atteso da molti.

La trama di Caught Stealing

Austin Butler interpreta Hank Thompson, un ex giocatore di baseball che ha visto svanire i suoi sogni sportivi e ora lavora come barista in un locale di New York. La sua vita prende una piega inaspettata quando inizia una relazione con Yvonne, interpretata da Zoë Kravitz, una giovane professionista nel campo della medicina d’urgenza. Per dimostrare di essere affidabile, Hank accetta di prendersi cura del gatto del suo vicino, Russ, interpretato da Matt Smith, che deve partire per un viaggio. Tuttavia, la situazione si complica quando Hank viene scambiato per un punk rocker da due scagnozzi, i quali credono che lui sappia dove siano nascosti quattro milioni di dollari rubati alla mafia.

Questa trama avvincente si sviluppa in un contesto di tensione e colpi di scena, mentre Hank cerca di districarsi in un mondo pericoloso e imprevedibile. La scelta di Aronofsky di adattare il romanzo di Huston è stata influenzata dalla sua ricerca di un progetto che potesse offrire un mix di divertimento e profondità. Durante il suo tour promozionale per “The Whale“, il regista ha riscoperto il romanzo e ha deciso di portarlo sul grande schermo, lavorando a diverse versioni della sceneggiatura prima di arrivare alla versione finale.

L’approccio di Austin Butler al ruolo

Austin Butler ha condiviso la sua esperienza nell’accettare il ruolo di Hank Thompson, rivelando che ha sempre ammirato il lavoro di Darren Aronofsky. Fin da giovane, Butler ha avuto un forte interesse per il cinema e ha cercato ispirazione nei film del regista, in particolare in “Requiem for a Dream“. Questo film ha avuto un impatto significativo su di lui, aprendo la sua mente a nuove possibilità artistiche. “Quando ho incontrato Aronofsky, ho realizzato che era davvero lui”, ha raccontato Butler, esprimendo la sua emozione nel lavorare con un regista che ha influenzato profondamente la sua carriera.

Il suo entusiasmo per il progetto è evidente, e la sua preparazione per il ruolo di Hank Thompson riflette un impegno serio nel rappresentare un personaggio complesso e sfaccettato. Con la sua interpretazione, Butler mira a catturare le sfide e le esperienze di un giovane che cerca di trovare il proprio posto in un mondo difficile e spesso spietato.

Aspettative per il film

Con una trama intrigante, un cast stellare e la direzione di un regista di talento come Darren Aronofsky, “Caught Stealing” si preannuncia come uno dei film più attesi dell’estate. La combinazione di elementi drammatici e momenti di tensione, unita alla rappresentazione di un’epoca e di un luogo iconici, potrebbe attrarre un pubblico ampio e variegato. Gli appassionati di cinema e i fan di Aronofsky non vedono l’ora di scoprire come questa storia si tradurrà sul grande schermo, rendendo il 27 agosto una data da segnare sul calendario.

