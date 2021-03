Come riportato da Comicbook Catwoman # 29, che fa il suo debutto questa settimana, avrà un nemico di Batman al centro della trama.

Catwoman: la rete di storie si infittisce

Ora che l’evento Future State della DC è ufficialmente nei libri, la rete di storie nell’attuale universo dell’editore – comprese quelle all’interno di Gotham City – si sta dimostrando sempre più complicata. È così anche nelle pagine di Catwoman, che hanno visto Selina Kyle rivendicare la sua pretesa su Alleytown, dove volti nuovi e il ritorno di vecchi personaggi decidono di complicare le cose. Catwoman # 29, che fa il suo debutto questa settimana, porta finalmente quel conflitto in una direzione intrigante. A complicare incredibilmente le cose sarà un nemico di Batman, decisamente familiare, al centro della trama principale.

Mentre Selina affronta i vari avvenimenti della sua vita ad Alleytown, le cose sono complicate da una conversazione telefonica tra Simon Saint e uno scienziato senza nome, che stanno cercando di coprire le loro tracce per un’operazione di droga illegale molto specifica. Mentre lo scienziato parla al telefono, fissa nientemeno che Poison Ivy, che lui ei suoi uomini hanno rinchiuso in un gigantesco carro armato. Lo scienziato conferma che sono stati in grado di sintetizzare con successo i suoi poteri in un composto inorganico, il che significherebbe che Ivy dovrebbe essere adeguatamente uccisa e smaltita. Lo stesso Nygma conferma cosa sta succedendo a Ivy, rivelando che il suo corpo ei suoi poteri vengono usati per creare droghe.

Conferme e nuove implicazioni

Le basi per questo sono state gettate nei libri ambientati a Gotham City da alcuni mesi ormai. Tra Ivy che è diventata pienamente “Queen Ivy” in un one-shot di grandi dimensioni lo scorso anno, e una presa in giro sulla sua prigionia che appare nello stato pre-futuro in Catwoman # 28. Tuttavia, la conferma che questa è la situazione di Ivy complica decisamente le cose e aggiunge un’ implicazione personale al compito di Selina di salvarla.

Catwoman # 30 uscirà il 20 aprile.

Maria Bruna Moliterni

17 ⁄ 03 ⁄ 2021