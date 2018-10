Cats: Idris Elba nel cast della pellicola

Il cast di “Cats”, adattamento cinematografico del noto musical del 1981 di Andrew Lloyd Webber continua a crescere di numero e qualità, sfoggiando nomi di prim’ordine. Ultimo di questi è Idris Elba, nel ruolo di Macativity, unico vero cattivo dell’opera. Attualmente in pre-produzione, tra i futuri protagonisti della pellicola sono già annoverati i nomi di Taylor Swift, Jennifer Hudson, Ian McKellen, James Corden, Laurie Davidson e Mette Towley.

Cats: il musical di Lloyd Webber approda sul grande schermo

Attualmente impegnato a girare “Hobbs & Shaw”, spin-off della fortunata e longeva serie “Fast and Furious”, Idris Elba si aggiunge al ricco cast già confermato per l’adattamento cinematografico di “Cats”, previsto per il 2019. L’attore, già vincitore di Golden Globe e SAG – Awards, vestirà i panni di Macativity, felino crudele e subdolo, le cui improvvise apparizioni getteranno nel caos il consueto ballo organizzato dai Jellicle Cats, riuniti per festeggiare il vecchio Old Deuteronomy, loro principale. Dotato di poteri ipnotici, Macativity cercherà di rapire il leader dei Jellicle, nel tentativo di prenderne sembianze e identità.

Gli amanti del musical ben ricorderanno le canzoni incentrate proprio sul villain dell’opera: “Macavity: The Mystery Cat” – nel secondo atto – e “Macavity Fight”. Elba, star della prossima comedy targata Netflix (“Turn Up Charlie”, di cui è anche produttore e creatore, in arrivo in primavera), inanella e aggiunge un altro grande titolo al proprio palmarès decennale, poco prima del ritorno sul piccolo schermo in “Luther”, giunto ormai alla quinta stagione.

Tratto dall’opera di Thomas Sterne Eliot “Il gatto tuttofare”, libriccino contenente poesie con protagonisti dei gatti – opera scritta dal grande poeta inglese per i propri nipotini, pubblicata solo molto tempo dopo dalla vedova di Eliot– l’adattamento cinematografico richiama altri nomi di gran caratura: Tom Hooper (regista de “Les misérables”, attualmente impegnato con il nuovo lavoro “Working Title”) dietro la sceneggiatura, Steven Spielberg tra i produttori.

Simone Stirpe