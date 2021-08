The White Lotus: rinnovato da HBO per la seconda stagione con un nuovo cast di personaggi

“The White Lotus” di Mike White avrà un’altra stagione. La serie caratterizzata da una satira feroce e vivace ambientata in un resort decorato in stile hawaiano è stata ordinata da HBO per il suo secondo capitolo.

The White Lotus: un successo tra i fiori Hawaiani

La serie televisiva diretta da Mike White, “The White Lotus”, è stata riconfermata per una seconda stagione. Questa decisione è arrivata visto il grande successo del primo capitolo. I sei episodi la piazzano attualmente al primo posto tra tutte le serie su HBO Max. Da sottolineare che ha ottenuto una crescita costante settimana dopo settimana.

Nella recensione di “The White Lotus” per Variety di Caroline Framke, ha definito lo spettacolo “un affascinante gioco di luci che piega le sue storie interconnesse con il tipo di destrezza impressionante che ci si aspetta da White. Quando ti abitui ai ritmi di questo spettacolo, è già cambiato in qualcos’altro” Secondo HBO, la seconda stagione però lascia le Hawaii “e segue un diverso gruppo di vacanzieri mentre si dirigono verso un’altra proprietà di White Lotus e si stabiliscono temporaneamente tra i suoi abitanti“.

La prima stagione della serie tra cast e ambientazione

Il primo capitolo ha visto Murray Bartlett come manager dell’hotel ; Connie Britton e Steve Zahn nei panni dei ricchi genitori degli adolescenti privilegiati Sydney Sweeney e Fred Hechinger, nonché del loro ospite interpretato da Brittany O’Grady; Jennifer Coolidge nei panni di una donna tragica e ubriaca, che offre un’opportunità che cambia la vita davanti a Belinda interpretata da Natasha Rothwell, la direttrice della spa dell’hotel; e Alexandra Daddario e Jake Lacy nei panni di miserabili sposini novelli. La serie ha eccelso nel mostrare sia il piano di sopra che il piano di sotto del resort White Lotus e ha infilzato i diritti dei ricchi ospiti bianchi

Secondo White cambieranno i personaggi e anche il resort

Dopo la sfortunata serie “Enlightened”, che ha creato con Laura Dern, e ha funzionato solo per due stagioni sulla rete. il regista ha sicuramente ottenuto il successo inaspettato con “The White Lotus” che ha scritto e diretto ogni singolo episodio della prima stagione. Nella prospettiva del prossimo capitolo della serie ha detto in un’intervista che vorrebbe fare di più dello spettacolo, in stile antologia, ambientato in un resort diverso da qualche altra parte del mondo. E sebbene ciò significhi dire addio al cast della prima stagione, White ha detto a IndieWire che forse “alcuni di loro sarebbero tornati” per interpretare gli stessi personaggi.

Elogiando “The White Lotus”, Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo della programmazione di HBO, ha dichiarato: “Mike ha ancora una volta presentato uno spettacolo HBO per eccellenza. Dopo aver chiuso questo capitolo alle Hawaii, e non vediamo l’ora di continuare a seguirlo ovunque ci porti.”

Francesca Reale

11/08/2021