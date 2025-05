Caterina De Angelis: Da “Vita da Carlo” a “L’amore, in teoria”, un viaggio tra emozioni e crescita personale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Caterina De Angelis, attrice romana di 24 anni, ha conquistato il pubblico nel 2021 con il suo ruolo di figlia in “Vita da Carlo“, la serie di Carlo Verdone. Oggi, è protagonista della commedia romantica “L’amore, in teoria“, diretta da Luca Lucini e affiancata da Nicolas Maupas. La sua carriera è stata segnata anche dal film “Volare“, esordio alla regia di sua madre, Margherita Buy. In questo articolo, esploreremo il percorso di Caterina, il suo approccio all’amore e le esperienze che l’hanno formata come artista e persona.

Un personaggio controverso: Carola in “L’amore, in teoria”

Nel film “L’amore, in teoria“, Caterina De Angelis interpreta Carola, un personaggio complesso e provocatorio. La giovane attrice ha riflettuto a lungo su come rappresentare una figura che si muove tra relazioni sentimentali e aspettative sociali. “La prima cosa che ho fatto è stata non giudicarla”, spiega Caterina. “Ho cercato di attingere alla mia esperienza per comprendere quei momenti in cui, per paura o confusione, si fanno scelte che possono ferire gli altri. Questo è un aspetto comune durante l’adolescenza, quando si è ancora alla ricerca della propria identità. In quei frangenti, è facile concentrarsi su se stessi piuttosto che sugli altri”.

La visione dell’amore di Caterina

Quando si parla di amore, Caterina si definisce una persona razionale. “Non ho mai vissuto l’amore come qualcosa di caotico o travolgente”, afferma. “Per me, è un’esperienza positiva, allegra e pacifica. Non ho mai cercato persone problematiche e non credo di esserlo mai stata”. Questa visione chiara e serena dell’amore la porta a riflettere sulla sua generazione. “Credo che la mia generazione possa insegnare qualcosa a quella precedente. C’è una maggiore attenzione alla parità e al rispetto, specialmente nei rapporti tra uomini e donne. Anche se non sempre se ne parla, vedo un amore più libero e gentile, con la volontà di migliorare”.

Scontro generazionale e libertà di scelta

Nel film, il personaggio di Carola affronta uno scontro generazionale con i genitori, un tema che Caterina riconosce nella sua vita personale. “Ho vissuto situazioni simili, soprattutto riguardo all’idea di dover stare con qualcuno che piaccia ai genitori”, racconta. “Fortunatamente, non ho mai sentito questo tipo di pressione. Oggi, credo che i genitori vogliano semplicemente vedere i propri figli felici, indipendentemente dalle loro scelte”.

Parlando delle sue scelte di vita, Caterina si sente fortunata. “Ho una famiglia aperta, anche se i miei genitori appartengono a una generazione molto più grande rispetto a quella dei miei amici. Ho due fratelli maggiori che hanno fatto da ponte tra noi. Nella mia famiglia, c’è sempre stata l’idea che, se ti impegni e prendi sul serio ciò che fai, qualsiasi scelta va bene”.

Collaborazione con Nicolas Maupas e l’importanza delle esperienze all’estero

Caterina ha avuto l’opportunità di lavorare con Nicolas Maupas in “L’amore, in teoria“. “Lo avevo visto solo una volta a una sfilata, ma già da quel breve incontro avevo capito che era una persona splendida”, racconta. “Lavorare con lui è stato fantastico e ha confermato la mia prima impressione”.

La sua esperienza all’estero ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera. Dopo aver studiato in Inghilterra e vissuto a Londra, Caterina ha acquisito un approccio anglosassone allo studio, molto diverso da quello italiano. “Frequentare anche l’Accademia Silvio D’Amico in Italia mi ha permesso di vivere due metodi in contrasto, arricchendo così il mio lavoro”, spiega.

Riflessioni sul primo set: “Vita da Carlo”

Il debutto di Caterina nel mondo della recitazione è avvenuto con “Vita da Carlo“, un’esperienza che ricorda con affetto. “È stato il mio lancio, avevo solo 19 anni”, afferma. “Rivedendomi oggi, mi direi di concentrarmi di più. Ero molto distratta da tutto ciò che mi circondava e passavo il tempo a osservare gli altri invece di focalizzarmi su ciò che dovevo fare”.

Attraverso questo percorso, Caterina De Angelis continua a crescere e a esplorare il mondo della recitazione, portando con sé esperienze e riflessioni che arricchiscono la sua carriera e la sua vita personale.

