Caterina Balivo torna in onda con “La volta buona”: gli ospiti della settimana dal 28 febbraio

Il programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo, riprende le trasmissioni su Rai 1 a partire dal 28 febbraio. Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì alle 14.00, il salotto di Caterina accoglierà una serie di ospiti noti, pronti a condividere aneddoti sulla loro vita e aggiornamenti sui progetti futuri. La trasmissione, che ha sempre riscosso un buon successo di pubblico, promette di intrattenere e informare, mantenendo viva l’attenzione su temi di attualità e cultura.

Gli ospiti di “La volta buona”

La settimana si apre con la presenza del comico Valerio Lundini, che sarà il primo ospite del programma. Lundini parlerà della sua vita personale e dei suoi progetti professionali, in particolare del nuovo programma “Le Faccende Complicate”, disponibile su RaiPlay e in onda su Rai 3 a partire dal 12 maggio. La puntata di lunedì vedrà anche la partecipazione di altri volti noti come Marco Baldini, Laura Freddi e Vladimir Luxuria, insieme a don Bruno Maggioni e Patrizia Conte, vincitrice di “The Voice Senior”. Non mancherà Ivano Michetti dei Cugini di Campagna, accompagnato dalla moglie, per un pomeriggio ricco di storie e risate.

Un tributo a “Quelli della notte”

Martedì 29 aprile, il programma sarà dedicato a un’importante ricorrenza: i 40 anni dall’esordio di “Quelli della notte”, il primo vero late show italiano, condotto da Renzo Arbore. Questo appuntamento storico ha segnato un cambiamento significativo nel panorama dell’intrattenimento televisivo italiano. In studio, Caterina Balivo accoglierà alcuni dei protagonisti di quel periodo, tra cui Franco Oppini, Enrica Bonaccorti e Tosca D’Aquino, che condivideranno ricordi e aneddoti legati a quel periodo. Inoltre, Simona Izzo e Myriam Catania, zia e nipote, offriranno un’intervista speciale, esplorando le loro carriere nel mondo della recitazione e del doppiaggio.

Gli ospiti della settimana: mercoledì a venerdì

Mercoledì 30 aprile, il rapper LDA, figlio del noto Gigi D’Alessio, sarà in studio per raccontare il suo percorso artistico in ascesa. La sua presenza porterà un tocco di freschezza e attualità al programma. Giovedì 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, Caterina Balivo accoglierà Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, che sarà accompagnata dal marito Massimiliano Salvi e dai suoi cinque figli. Questo incontro promette di essere un momento di condivisione e celebrazione della famiglia.

Infine, venerdì 2 maggio, il programma si concluderà con la partecipazione degli attori Danilo D’Agostino e Luca Ferrante, che parleranno della loro esperienza nella serie “Il Paradiso delle Signore”, in vista della conclusione dell’ultima stagione. Con una settimana così ricca di ospiti e contenuti, “La volta buona” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della televisione italiana.

