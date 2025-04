Caterina Balivo ricorda Papa Francesco: l’emozionante testimonianza di Wilma Goich

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La puntata di giovedì 24 aprile 2025 de La Volta Buona ha avuto un tono particolarmente toccante, dedicata alla memoria di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025. Caterina Balivo, insieme ai suoi ospiti, ha voluto rendere omaggio al Pontefice, sottolineando l’impatto delle sue opere e dei suoi messaggi. Tra i partecipanti, la cantante Wilma Goich ha condiviso un ricordo personale che ha commosso il pubblico, raccontando il suo incontro con il Santo Padre e il dolore per la perdita della figlia Susanna.

Il ricordo di un incontro speciale

Wilma Goich ha avuto l’opportunità di incontrare Papa Francesco, un momento che ha segnato profondamente la sua vita. Durante la trasmissione, la cantante ha raccontato di come, in un’occasione, portò al Pontefice una sua canzone, un’Ave Maria in cui si sentiva anche la voce di Papa Francesco recitare la preghiera. Questo gesto semplice ma significativo ha aperto un dialogo tra i due, che ha toccato il cuore di Wilma. La cantante ha ricordato le parole del Papa: «Ah ma sei grande? – per non dire “vecchia”, fu molto delicato –. Hai una voce da ragazzina, pensavo fossi una bambina». Queste frasi, cariche di affetto e rispetto, hanno creato un legame speciale tra Wilma e il Pontefice.

La condivisione del dolore

Durante il loro incontro, Wilma Goich ha avuto l’occasione di condividere con Papa Francesco il suo profondo dolore per la perdita della figlia Susanna, scomparsa nel 2020 a causa di un tumore ai polmoni. La cantante ha raccontato come, in quel momento, il Papa le abbia offerto parole di conforto: «So che nel cuore porti un grande dolore». La risposta di Wilma, che ha confermato la sua perdita, ha portato a una riflessione profonda sul significato della vita e della morte. Papa Francesco, con la sua saggezza, le ha detto: «No, non l’hai persa, lei sarà sempre con te, è così». Queste parole hanno avuto un impatto duraturo su Wilma, che ha affermato di ripeterle ogni giorno come fonte di conforto.

L’emozione di una madre

Nel raccontare la sua esperienza, Wilma Goich non ha potuto trattenere le lacrime, evidenziando l’intensità del suo dolore e la forza delle parole del Papa. La sua testimonianza ha toccato il cuore di chi l’ascoltava, rendendo evidente quanto sia importante il supporto emotivo in momenti di crisi. La cantante ha condiviso come le parole di Papa Francesco siano diventate un mantra per lei, un modo per affrontare il dolore quotidiano e mantenere viva la memoria della figlia. La puntata di La Volta Buona ha così offerto non solo un tributo al Papa, ma anche un momento di riflessione sulla perdita e sulla speranza, elementi che uniscono le persone in un legame di umanità.

Ultimo aggiornamento: giovedì 24 aprile 2025, 17:15

