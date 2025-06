Caterina Balivo chiede scusa a Maria Giovanna Elmi dopo un acceso botta e risposta in diretta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Recentemente, la conduttrice Caterina Balivo ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico a causa di un’intervista con Maria Giovanna Elmi, durante la quale si è verificato un acceso scambio di battute. Questo episodio ha suscitato un ampio dibattito sui social, portando Balivo a scusarsi pubblicamente con la sua ospite. L’episodio ha messo in luce la delicatezza delle interviste e l’importanza di gestire con sensibilità le questioni personali.

Il botta e risposta tra Caterina Balivo e Maria Giovanna Elmi

Durante la puntata di “La volta buona“, Caterina Balivo ha posto a Maria Giovanna Elmi una domanda riguardante il suo primo matrimonio, chiedendole il motivo per cui fosse stato annullato. La risposta dell’ospite è stata caratterizzata da una certa reticenza, evidenziando la natura personale della questione: “Ma sono cose molto personali, no?”. La conduttrice, però, non ha esitato a rispondere in modo deciso, sottolineando che l’argomento era parte della ragione per cui Elmi era stata invitata: “Mi dicono che ti hanno chiamata anche per questo motivo…Per questo ti chiedo, Maria Giovanna…”.

Elmi ha poi chiarito che il suo invito era legato a un altro tema, in particolare alle spiagge di Miami. Tuttavia, Balivo ha manifestato il suo disinteresse per l’argomento, affermando: “A noi di Miami non interessa, perché abbiamo già le nostre spiagge italiane…”. Questo scambio ha generato un’ondata di critiche nei confronti della conduttrice, ritenuta poco rispettosa nei confronti della sua ospite.

Le scuse di Caterina Balivo

A seguito delle reazioni negative sui social, Caterina Balivo ha deciso di affrontare la situazione durante una successiva puntata del programma, nella quale era presente nuovamente Maria Giovanna Elmi. La conduttrice ha colto l’occasione per chiedere scusa pubblicamente, dichiarando: “Fatemela abbracciare, visto che l’ultima volta sono stata molto poco carina con lei e sa pure il motivo…C’è stato un fraintendimento…”. Balivo ha sottolineato l’importanza di riconoscere i propri errori e di chiedere scusa quando necessario: “Quando si sbaglia bisogna chiedere scusa…Accetti le mie scuse?”. Le scuse sono state accolte positivamente da Elmi, che ha dimostrato comprensione per la situazione.

Il sostegno di Elena Santarelli

Durante la stessa puntata, un’altra ospite, Elena Santarelli, ha voluto esprimere il suo sostegno a Caterina Balivo. Santarelli ha affermato che chi ha criticato la conduttrice ha commesso un errore, sottolineando il suo carattere e la sua integrità: “Chi ha dubitato di te ha sbagliato perchè tu sei una ragazza di cuore…Hai detto la cosa giusta ‘chi sbaglia lo ammette’…Tu sei una ragazza intelligente…”. Questo intervento ha contribuito a creare un clima di maggiore comprensione e solidarietà all’interno dello studio.

Balivo ha anche menzionato le critiche ricevute da Aldo Grasso su Il Corriere della Sera, chiarendo di non essere stata informata riguardo ai cambiamenti nei piani dell’intervista. La conduttrice ha ribadito che la comunicazione è fondamentale in situazioni del genere: “Non ero stata informata…”. Con un abbraccio tra le due donne, l’episodio è stato considerato chiuso, segnando un momento di riconciliazione e di crescita personale per Balivo.

