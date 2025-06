Cate Blanchett potrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe: novità su Hela e Thor 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Cate Blanchett ha fatto il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe con un ruolo memorabile in “Thor: Ragnarok“, il terzo capitolo della saga dedicata al Dio del Tuono, diretto da Taika Waititi nel 2017. In questo film, l’attrice australiana ha interpretato Hela, la potente nemesi di Thor, conquistando il pubblico con la sua performance carismatica e intensa. La sua presenza ha lasciato un segno indelebile, rendendo il personaggio uno dei villain più iconici del franchise.

Il ritorno di Cate Blanchett nel MCU

Dopo la sua apparizione in “Thor: Ragnarok“, Cate Blanchett ha ripreso il suo legame con l’universo Marvel attraverso il doppiaggio della regina di Underworld nella seconda stagione della serie animata “What If…?” su Disney+. Tuttavia, le notizie recenti suggeriscono che il suo viaggio nel MCU potrebbe non essere finito. Durante un evento di domande e risposte organizzato da Cosmic Circus, Alex Perez ha rivelato che la Marvel sta considerando di riportare Hela in un futuro progetto, sebbene non nel film degli Avengers. Le speculazioni indicano che il ritorno del personaggio potrebbe avvenire in “Thor 5“.

La potenza e la complessità di Hela

Hela è un personaggio che ha colpito per la sua complessità e potenza. Considerata la prima grande villain femminile del MCU, ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori, diventando uno dei punti di forza di “Thor: Ragnarok“. La sua abilità di manipolare la realtà e il suo status di Dea della Morte la rendono una figura temibile e affascinante. Nel film, Thor riesce a sconfiggerla solo grazie all’aiuto di Surtur, ma la questione se Hela sia effettivamente morta rimane aperta. La possibilità di un suo ritorno non è da escludere, considerando che l’uscita di un Dio non è mai semplice.

Le dichiarazioni di Cate Blanchett

Cate Blanchett ha sempre mantenuto una certa apertura riguardo a un possibile ritorno nel MCU. Durante un’intervista nel 2018, l’attrice ha affermato: “C’è sempre una strada per il ritorno, ma sono sicura che, al contempo, c’è sempre una via d’uscita. Chi lo sa? Non dico mai di no a niente”. Queste parole hanno alimentato le speranze dei fan, che desiderano rivedere Hela sul grande schermo. Con il quinto film di Thor ancora in fase di sviluppo e altri progetti Marvel in arrivo, l’attesa per un annuncio ufficiale cresce.

Il futuro del Marvel Cinematic Universe

Attualmente, il Marvel Cinematic Universe si prepara a lanciare diversi nuovi progetti, tra cui i film dedicati ai Fantastici 4 e due nuovi film sugli Avengers, previsti per il 2026 e il 2027. Nonostante l’ampio roster di supereroi e villain già presenti, l’interesse per il ritorno di Hela dimostra che i fan sono sempre affascinati dalle storie e dai personaggi del MCU. La Marvel ha dimostrato di saper sorprendere il pubblico, e la possibilità di rivedere Cate Blanchett nei panni di Hela potrebbe rappresentare un ulteriore colpo di scena.

Con l’attesa per “Thor 5” e le notizie sul futuro del MCU, i fan possono rimanere sintonizzati per eventuali aggiornamenti riguardanti il ritorno di Hela e le nuove avventure del Dio del Tuono.

