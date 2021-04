Dopo una lunga assenza, torna alla regia Todd Field e lo fa con il film “TAR” che vedrà tra gli interpreti Cate Blanchet.

TAR: Il ritorno di Todd Field

La vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett collaborerà con il regista Todd Field nel film “TAR”, di cui è anche lo sceneggiatore. Focus Features rilascerà il film. I dettagli sono stati avvolti nel segreto, ma secondo Deadline, che ha dato la notizia, la produzione inizierà in autunno.

Todd Field perciò potrebbe finalmente tornare dietro la telecamera dopo che molti progetti sono caduti nel dimenticatoio. Il regista non dirige un film dal 2006, “Little Children” è stata la sua ultima opera. Ma in questa lunga pausa, durata quindici anni, è stato collegato a diversi progetti. Tra i potenziali troviamo: “The Creed of Violence”, che doveva essere interpretato da Daniel Craig, e “America’s Last Prisoner of War”, un adattamento di un articolo di Michael Hastings che ha poi abbandonato. A questo punto, l’assenza di Field dalla sedia del regista, sta rivaleggiando con artisti del calibro di Terrence Malick. Entrambi si contendono lo scettro delle pause più lunghe.

In precedenza è stato nominato agli Oscar per aver scritto le sceneggiature di “Little Children”(2006) e “In the Bedroom”(2001). La carriera di Field è iniziata come attore e tra i film in cui è apparso non possiamo non citare “Eyes Wide Shut” (1999) di Stanley Kubrik e “Ruby in Paradiso” (Ruby in Paradise) del 1993 di Victor Nunez.

Gli impegni di Cate Blanchett

Tanti sono invece gli impegni dell’attrice Cate Blanchett che apparirà prossimamente in “Nightmare Alley” di Guillermo del Toro con Bradley Cooper e Rooney Mara. La ritroveremo nell’adattamento di Eli Roth del franchise di videogiochi “Borderlands” ed infine, secondo quanto riferito, reciterà anche in una miniserie basata su “Brideshead Revisited” di Evelyn Waugh.

La Focus Features

Del rilascio del film abbiamo letto che se ne occuperà la Focus Features la quale ha recentemente avuto un successo di critica con “Promising Young Woman”, un thriller che ha ottenuto sei nomination agli Oscar, tra queste troviamo quella per la star Carey Mulligan e per il miglior film. Altre prossime uscite di Focus saranno “Stillwater” di Tom McCarthy, un thriller poliziesco con Matt Damon, e “The Card Counter” di Paul Schrader, con Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish e Willem Dafoe.

Francesca Reale

13/04/2021