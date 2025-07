Casting per un nuovo film di Luca Guadagnino: mistero e ipotesi sul progetto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Torino Film Commission ha recentemente annunciato un casting per un nuovo film internazionale diretto da Luca Guadagnino, le cui riprese si svolgeranno nel Nord Italia tra luglio e settembre. La notizia ha suscitato grande interesse, ma anche un certo mistero, considerando che Guadagnino è noto per essere coinvolto in numerosi progetti contemporaneamente. Le speculazioni su quale film possa essere in cantiere si stanno già diffondendo tra gli appassionati di cinema e gli addetti ai lavori.

Possibili titoli in lavorazione

Tra le ipotesi più accreditate, spicca “Separate Rooms“, un adattamento del romanzo di Pier Vittorio Tondelli pubblicato nel 1989. La storia segue Leo, uno scrittore poco più che trentenne, che affronta il dolore per la perdita del suo compagno, Thomas, un giovane musicista tedesco. Questo racconto di amore e perdita potrebbe rappresentare un terreno fertile per Guadagnino, noto per la sua capacità di esplorare tematiche emotive e relazionali nei suoi film.

Un’altra possibilità è il film “Artificial“, che si concentra sulla figura di Sam Altman, CEO di OpenAI, e vede nel cast attori del calibro di Andrew Garfield e Yuri Borisov. Secondo quanto riportato da fonti di settore, le riprese di questo progetto targato Amazon MGM si svolgeranno sia in Italia che a San Francisco. Dato l’attuale interesse e le discussioni sull’intelligenza artificiale, è plausibile che questo film possa avere la precedenza nella lista dei progetti di Guadagnino.

Progetti esclusi e speculazioni

Al contrario, sembra poco probabile che Guadagnino stia lavorando a un remake di “American Psycho“. Il romanzo di Bret Easton Ellis è ambientato a New York e non presenta alcun legame con l’Italia, rendendo difficile un adattamento che possa giustificare una produzione nel nostro paese. Anche altri titoli tratti dalla letteratura, come “I Buddenbrook“, “Il signore delle mosche” e “I protagonisti“, che narra la relazione tra Tennessee Williams e Frank Merlo, sembrano candidati improbabili per un film diretto da Guadagnino.

In aggiunta, è importante ricordare che il regista ha già in programma l’uscita di “After the Hunt“, un film con Andrew Garfield e Julia Roberts, previsto per il 2025. Questo ulteriore progetto dimostra l’intensa attività di Guadagnino nel panorama cinematografico attuale.

La frenesia di Luca Guadagnino

Con due film, “Challengers” e “Queer“, già in arrivo nel 2024, la domanda sorge spontanea: come riesce Luca Guadagnino a gestire così tanti progetti contemporaneamente? La sua capacità di lavorare su più fronti e di mantenere alta la qualità delle sue opere è un aspetto che continua a stupire critica e pubblico. La sua dedizione al cinema e la sua visione artistica lo rendono uno dei registi più interessanti del panorama contemporaneo.

La Torino Film Commission, con questo casting, non solo offre un’opportunità a nuovi talenti, ma contribuisce anche a mantenere viva l’attenzione sul cinema italiano e sulle sue potenzialità a livello internazionale. La curiosità per il nuovo progetto di Guadagnino è palpabile, e gli appassionati di cinema attendono con trepidazione ulteriori dettagli su questo misterioso film.

