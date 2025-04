Casting in fermento per l’adattamento de Le Cronache di Narnia firmato Greta Gerwig

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa per l’adattamento cinematografico de Le Cronache di Narnia, diretto da Greta Gerwig, si fa sempre più intensa. Dopo mesi di speculazioni sul casting, le ultime notizie indicano che la ricerca della Strega Bianca è giunta a un punto cruciale, con solo poche attrici rimaste in lizza per il ruolo iconico. Le voci si susseguono, alimentando l’interesse dei fan e degli appassionati di cinema.

La corsa per il ruolo della Strega Bianca

A marzo 2025, il sito Deadline aveva rivelato che la popstar Charli XCX era tra le favorite per interpretare la Strega Bianca. Tuttavia, secondo quanto riportato da Jeff Sneider di The Insneider, la cantante non sarebbe riuscita a ottenere la parte, aprendo la strada a nuove candidate. Le speculazioni ora si concentrano su due attrici che sembrano avere buone possibilità di essere scelte per questo ruolo di grande rilevanza.

Margaret Qualley ed Emma Mackey sono i nomi più accreditati per la parte di questa figura malefica. Fonti vicine alla produzione hanno anche menzionato una terza attrice, il cui nome rimane al momento sconosciuto, ma che potrebbe sorprendere il pubblico. La tensione cresce mentre i fan attendono di scoprire chi avrà l’onore di vestire i panni della Strega Bianca.

Margaret Qualley: un talento versatile

Margaret Qualley, nota per la sua carriera eclettica, è reduce da progetti significativi come The Substance di Coralie Fargeat e Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos. La sua versatilità, che spazia tra cinema e televisione, la rende una candidata molto interessante. La sua interpretazione in C’era una volta a… Hollywood ha catturato l’attenzione della critica, mentre la serie Maid ha consolidato il suo status di attrice di talento.

Qualley ha dimostrato di saper affrontare ruoli complessi, e la sua capacità di adattarsi a diverse situazioni narrative potrebbe rivelarsi un vantaggio nella sua corsa per il ruolo della Strega Bianca. La sua esperienza e il suo carisma potrebbero portare una nuova dimensione a questo personaggio iconico, rendendola una scelta intrigante per il team di produzione.

Emma Mackey: l’esperienza con Greta Gerwig

Emma Mackey, già diretta da Greta Gerwig nel film Barbie, è un’altra attrice in corsa per il ruolo della Strega Bianca. La sua popolarità è cresciuta grazie a serie come Sex Education e film come Assassinio sul Nilo. La familiarità con la regista potrebbe giocare a suo favore, poiché Gerwig potrebbe già avere un’idea chiara di come sfruttare al meglio il talento di Mackey.

La sua abilità nel rappresentare personaggi complessi e sfaccettati potrebbe renderla una scelta ideale per interpretare una figura tanto ambivalente come la Strega Bianca. Con il suo background e la sua esperienza, Mackey potrebbe portare una nuova interpretazione a questo ruolo, rendendolo fresco e coinvolgente per il pubblico.

Il progetto e le aspettative

L’adattamento cinematografico de Il nipote del mago di C.S. Lewis rappresenta l’inizio di una nuova saga per Netflix, e le aspettative sono alte. Oltre alla Strega Bianca, si vocifera della presenza di attori di spicco come Daniel Craig e Meryl Streep in ruoli chiave. Le riprese sono programmate per iniziare nell’estate del 2025, e l’uscita del film è attesa in IMAX per il Giorno del Ringraziamento dello stesso anno, con una successiva disponibilità su Netflix in tempo per le festività natalizie.

Il progetto di Greta Gerwig sta attirando l’attenzione non solo per il cast, ma anche per la sua visione creativa. Con un team di produzione di alto livello e attori di talento, il film promette di essere un’esperienza cinematografica avvincente, capace di attrarre sia i fan di lunga data delle Cronache di Narnia che una nuova generazione di spettatori.

