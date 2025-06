Casting di ‘Amici di Maria De Filippi’: il talent show si prepara per la venticinquesima edizione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show “Amici di Maria De Filippi” sta per dare il via alla sua venticinquesima edizione, con i casting già avviati. Il programma di Canale 5, che ha lanciato numerosi artisti nel panorama musicale e della danza italiana, si appresta a rinnovarsi. Nel promo di lancio, i finalisti dell’ultima edizione hanno simbolicamente passato le chiavi della casetta ai nuovi aspiranti talenti. Tuttavia, non mancano le speculazioni riguardanti la composizione del corpo docente per il prossimo anno accademico.

Le certezze e le incognite del corpo docente

Tra i nomi confermati per la nuova edizione ci sono figure storiche del programma, come Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo. Questi insegnanti hanno contribuito a plasmare il percorso di molti giovani artisti, ma le maggiori incertezze riguardano Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. Lettieri, che ha sostituito Raimondo Todaro, potrebbe lasciare il programma dopo un solo anno. Un recente messaggio di ringraziamento pubblicato sui social ha alimentato le voci di un possibile addio, lasciando i fan in attesa di conferme ufficiali.

La situazione di Anna Pettinelli è altrettanto incerta. Secondo quanto riportato da Dagospia, l’insegnante di canto potrebbe essere in procinto di lasciare “Amici” per assumere un ruolo di opinionista al “Grande Fratello”. Se questa indiscrezione si rivelasse vera, si creerebbe un ulteriore vuoto nel team dei professori, il che potrebbe influenzare notevolmente la dinamica del programma.

Possibili sostituti e volti nuovi

Nel caso di un’uscita di Deborah Lettieri, i nomi dei potenziali sostituti iniziano a circolare. Tra i più accreditati figura Angelo Madonia, ex ballerino di “Ballando con le stelle”. Madonia ha già dimostrato il suo talento e la sua esperienza nel mondo della danza e potrebbe portare una ventata di novità al programma. La sua partecipazione a “Ballando” è stata segnata da un abbandono forzato a causa di contrasti con la produzione, ma ora potrebbe trovare una nuova opportunità su Canale 5.

Un altro nome che potrebbe tornare è quello di Veronica Peparini, storica insegnante di danza di “Amici” dal 2013 al 2022. Peparini, che ha recentemente annunciato il suo matrimonio con Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione, potrebbe tornare nel programma in un ruolo di rilievo. Muller stesso ha manifestato interesse nel tornare a “Amici”, anche come insegnante, creando così una dinamica interessante tra i due.

L’attesa per l’annuncio ufficiale

Con tutte queste voci e speculazioni, i fan di “Amici” sono in trepidante attesa di notizie ufficiali da parte della produzione. La ricerca di nuovi talenti è già in corso, e con essa si intensificano le aspettative su chi sarà parte del corpo docente. La venticinquesima edizione promette di essere ricca di sorprese e colpi di scena, sia per i concorrenti che per il pubblico. Mentre il casting continua, il futuro del programma sembra più incerto che mai, ma l’interesse rimane alto.

