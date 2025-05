Casting aperti per la nona edizione de Il Collegio: tutte le novità per il 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show Il Collegio, che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano, torna in scena dopo una pausa di due anni. Con l’apertura dei casting per la nona edizione, i giovani tra i 14 e i 17 anni e 6 mesi possono finalmente candidarsi per partecipare a questa avventura educativa e di intrattenimento. Il programma, che ha visto il suo ultimo episodio trasmesso nel 2023, continua a suscitare interesse e curiosità tra i fan e i potenziali partecipanti.

Dettagli sui casting e requisiti di partecipazione

I casting per la nuova edizione de Il Collegio sono ufficialmente aperti e si rivolgono a tutti i ragazzi e le ragazze che rientrano nella fascia di età stabilita. I candidati devono avere compiuto 14 anni e non superare i 17 anni e 6 mesi al momento della candidatura. È importante sottolineare che ogni domanda deve essere presentata da un genitore o da un tutore legale, garantendo così la supervisione e il consenso necessario per la partecipazione al programma.

Il reality, prodotto da Banijay Italia e trasmesso su Rai2, ha una lunga storia di successo, con diverse edizioni ambientate in epoche passate. Ogni stagione offre ai partecipanti l’opportunità di vivere in un collegio, affrontando sfide scolastiche e sociali che riflettono le dinamiche di un’epoca specifica. La nona edizione promette di mantenere viva questa tradizione, ma con nuove sorprese e volti freschi.

Ritorno delle edizioni precedenti e partecipanti famosi

L’ottava edizione de Il Collegio, andata in onda nel 2023, ha visto la partecipazione di diverse personalità, tra cui le figlie d’arte Aurora Costantini e Carmelina Iannoni. Entrambe hanno portato un tocco di notorietà al programma, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. Un’altra figura interessante è Perla Maria Paravia, che ha tentato di entrare nel reality senza successo, ma ha successivamente partecipato al Grande Fratello di Alfonso Signorini. Questo solleva interrogativi su quali altri volti noti potrebbero apparire nella nuova edizione, alimentando l’attesa tra i fan.

Le edizioni precedenti hanno coperto un ampio arco temporale, con ambientazioni che spaziano dal 1958 al 2001. Ogni stagione ha offerto uno spaccato della società italiana in un determinato periodo, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con valori, usi e costumi di epoche diverse. La domanda che molti si pongono è: quale sarà l’ambientazione della nona edizione e quali storie verranno raccontate?

La figura di Maria Rosa Petolicchio e il suo coinvolgimento

Un personaggio chiave nel panorama de Il Collegio è Maria Rosa Petolicchio, che ha condiviso la sua esperienza di ingresso nel programma. La docente ha rivelato di aver risposto a una chiamata per cercare insegnanti per un nuovo progetto di Rai, senza sapere inizialmente che si trattasse de Il Collegio. La sua curiosità l’ha spinta a partecipare a un provino, che ha superato con successo, grazie anche al supporto della sua famiglia.

La sua storia rappresenta un esempio di come il programma non solo coinvolga i giovani partecipanti, ma anche adulti che si mettono in gioco in un contesto educativo e divertente. La presenza di figure come Petolicchio arricchisce il format, portando competenze e passioni che possono influenzare positivamente l’esperienza dei ragazzi all’interno del collegio.

Con l’apertura dei casting, l’attesa per la nona edizione de Il Collegio cresce, promettendo nuove avventure e storie da raccontare. I giovani candidati hanno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, che potrebbe segnare un momento importante della loro crescita personale e sociale.

