Il regista Cary Fukunaga dirigerà per Netflix l’adattamento cinematografico del fumetto sci-fi “Tokyo Ghost”

La fantascienza di “Tokyo Ghost”

Cary Fukunaga sarà il regista del prossimo adattamento Netflix del fumetto di fantascienza “Tokyo Ghost”. La serie originale del 2015, composta da 10 numeri, è stata pubblicata dalla Image Comics e scritta da Rick Remender, disegnata da Sean Murphy e colorata da Matt Hollingsworth.

Il sito http://hollywoodreporter.com ci informa che Fukunaga dirigerà il film di Netflix basato sulla serie cyberpunk. Il regista di “True Detective” ha recentemente girato l’ultimo film di Daniel Craig nei panni di James Bond, “No Time to Die” , il quale uscirà in anteprima questo ottobre. Tra i lavori più notevoli del regista ricordiamo la serie (diventata ormai cult) “True Detective“, con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, “Jane Eyre” con Mia Wasikowska e Michael Fassbender del 2011 e in seguito “Beasts of No Nation” e la miniserie Netflix “Maniac“.

L’adattamento sarà a cura della Legendary Entertainment, la società dietro “Godzilla vs. Kong“, mentre Fukunaga vestirà il ruolo anche di produttore insieme a Hayden Lautenbach con la Parliament of Owls, la casa di produzione dietro “The Alienist: Angel of Darkness“. Remender sarà anche sceneggiatore.

Al momento non sono stati fatti ancora annunci riguardo il cast.

Di seguito sinossi ufficiale del fumetto: Le Isole di Los Angeles, 2089: l'umanità è totalmente assuefatta alla tecnologia; si vive, si ruba e si uccide alla ricerca di una dose di intrattenimento, spacciata da spietati gangster. Ma a chi si rivolgono questi signori del crimine quando devono far rispettare le proprie regole? Agli agenti Led Dent e Debbie Decay, cui verrà data la missione di abbandonare il familiare squallore di Los Angeles e indagare sull'area meno tecnologica della Terra: la Nazione-giardino di Tokyo.