Carolyn Smith racconta il suo passato difficile a Da noi… A ruota libera

Carolyn Smith, nota per il suo ruolo di presidente di giuria nel programma Ballando con le Stelle, ha condiviso la sua storia personale durante un’intervista con Francesca Fialdini a Da noi… A ruota libera. Nel corso della conversazione, Smith ha affrontato momenti significativi e talvolta dolorosi della sua infanzia, rivelando esperienze di bullismo e la tragica perdita di un familiare.

L’infanzia di Carolyn Smith e il bullismo

Carolyn Smith ha descritto la sua infanzia come un periodo complesso e difficile. Originaria di Glasgow, si è trasferita con la sua famiglia in un nuovo ambiente quando aveva solo cinque anni. Questo cambiamento ha segnato l’inizio di un’esperienza di bullismo che l’ha segnata profondamente. “Ero diversa, straniera e questo attirava l’attenzione negativa dei miei coetanei”, ha spiegato Carolyn. Le sue parole rivelano un quadro di isolamento e sofferenza, con insulti e aggressioni fisiche che hanno caratterizzato il suo percorso scolastico. La situazione è migliorata solo grazie all’intervento di sua madre, che ha preso in mano la situazione, proteggendo la figlia e ponendo fine alle violenze. “Da quel momento nessuno ha più osato sfiorarmi”, ha aggiunto Carolyn, sottolineando l’importanza del supporto materno in un momento così critico.

La perdita del fratello: un lutto incolmabile

Un altro capitolo doloroso della vita di Carolyn Smith è rappresentato dalla prematura scomparsa del suo fratello. A dieci anni, Carolyn ha vissuto un’esperienza traumatica quando il fratello ha subito un grave incidente d’auto. Sebbene inizialmente sia riuscito a sopravvivere grazie a numerose trasfusioni di sangue, la situazione si è complicata quando, anni dopo, è emerso che il sangue ricevuto era infetto. Questo ha portato a una malattia grave che ha segnato la vita del giovane, culminando nella sua morte a soli 27 anni. Carolyn ha descritto questo lutto come un dolore che non l’ha mai abbandonata, un’esperienza che ha influenzato profondamente la sua vita e la sua visione del mondo.

La danza come rifugio e messaggio di speranza

Nonostante le difficoltà e i momenti di grande sofferenza, Carolyn Smith ha trovato nella danza un’importante fonte di equilibrio e consolazione. La danza è diventata per lei non solo una passione, ma anche un modo per esprimere le sue emozioni e affrontare le sfide della vita. Durante l’intervista, ha condiviso un messaggio di speranza, ispirato dalle parole di Papa Francesco: “Dobbiamo essere coreografi della danza della vita, creativi e autentici, ognuno a modo suo”. Questo invito a vivere con autenticità e creatività riflette la sua resilienza e il desiderio di affrontare le difficoltà con coraggio. Carolyn Smith tornerà in televisione il 9 maggio, quando sarà di nuovo nella giuria di Sognando… Ballando con le Stelle, pronta a condividere la sua passione per la danza e la vita.

