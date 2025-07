Carlotta Mantovan entra nel cast di È sempre mezzogiorno: un nuovo capitolo per la trasmissione Rai

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La nuova stagione televisiva si avvicina e con essa ritorna una delle trasmissioni più seguite del palinsesto Rai: È sempre mezzogiorno. Con Antonella Clerici al timone, il programma promette di portare fresche novità e un’atmosfera carica di emozioni. Tra queste, spicca l’ingresso di Carlotta Mantovan, una figura già nota al pubblico italiano, che prenderà il posto di Giovanna Civitillo, portando con sé una storia ricca di significato e sensibilità.

Il passaggio di testimone: Carlotta Mantovan subentra a Giovanna Civitillo

La scelta di Carlotta Mantovan come nuova presenza fissa di È sempre mezzogiorno segna un momento importante per la trasmissione. Carlotta, giornalista e conduttrice, è la vedova di Fabrizio Frizzi, un volto amato della televisione italiana. La sua entrata nel programma non è solo una novità, ma un gesto che porta con sé un forte valore simbolico. La Mantovan sostituisce Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che ha incantato il pubblico con la sua leggerezza e il suo spirito autoironico. La Civitillo ha chiuso il suo percorso nel programma con un simbolico diploma di cucina, un gesto che ha fatto crescere le voci riguardo alla sua uscita.

Il passaggio di testimone avviene in un contesto di affetto e riconoscimento. Carlotta non è nuova al mondo della Rai e ha già collaborato con Antonella Clerici in passato, precisamente nella rinnovata edizione di Portobello. Questo legame preesistente potrebbe facilitare la transizione e rendere il pubblico più ricettivo nei confronti di questa nuova formula, che unisce leggerezza e quotidianità, ma anche un richiamo alla memoria.

Chi è Carlotta Mantovan: un percorso di vita e carriera

Nata a Venezia nel 1982, Carlotta Mantovan ha costruito una carriera che va oltre il suo legame con Fabrizio Frizzi. La sua avventura nel mondo dello spettacolo inizia nel 2001, quando partecipa a Miss Italia, conquistando il titolo di Miss Veneto e arrivando seconda nel concorso. Questo debutto le consente di entrare nel mondo della televisione, dove inizia a calcare le passerelle e a partecipare a eventi di beneficenza.

Parallelamente, Carlotta prosegue gli studi in Scienze della Comunicazione all’Università di Trieste e inizia a scrivere per Il Gazzettino, avviando così la sua carriera da giornalista. Nel 2004, entra a far parte della redazione di Sky TG24 e successivamente di Sky Meteo 24, diventando uno dei volti più riconoscibili dell’informazione fino al 2018. La sua carriera in Rai inizia nel 2019, quando conduce Tutta Salute su Rai 3 e collabora nuovamente con Antonella Clerici a Portobello.

Nel 2023, la Mantovan sorprende il pubblico partecipando a Ballando con le Stelle su Rai 1, dimostrando una rinnovata voglia di mettersi in gioco. Ora, nel 2025, il suo ingresso in È sempre mezzogiorno rappresenta un passo significativo nella sua carriera, un’opportunità per tornare a dialogare con il pubblico in un contesto che celebra la vita e la convivialità.

Le prospettive future per È sempre mezzogiorno e il destino di Giovanna Civitillo

Con l’arrivo di Carlotta Mantovan, si apre un nuovo capitolo per È sempre mezzogiorno. Il pubblico si interroga su cosa accadrà a Giovanna Civitillo, che ha lasciato un segno profondo nel programma. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sulla sua permanenza nel cast in un altro ruolo o sulla sua decisione di seguire il marito Amadeus sul Nove. La sua recente apparizione dopo un incidente domestico aveva rassicurato i fan, ma il diploma simbolico ricevuto nell’ultima puntata della stagione 2024-2025 ha fatto pensare a una chiusura definitiva.

Anche Anna Moroni, un’altra figura storica legata ai programmi di Antonella Clerici, è ormai lontana dal format, ma il suo nome continua a risuonare tra gli spettatori. La transizione verso Carlotta Mantovan rappresenta un cambiamento significativo, non solo per il programma, ma anche per il pubblico che ha seguito con affetto le storie e le emozioni trasmesse nel corso degli anni.

Settembre si avvicina e con esso la nuova stagione di È sempre mezzogiorno, pronta a offrire un sapore rinnovato, più intimo e personale, grazie alla presenza di Carlotta. La sua storia e il suo percorso potrebbero portare una nuova dimensione al programma, creando un legame autentico con il pubblico che va oltre il semplice intrattenimento.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!