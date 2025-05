Carlos Grangel in Italia: incontri imperdibili con il maestro dell’animazione dal 21 al 29 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Carlos Grangel, celebre character designer spagnolo, sarà in Italia dal 21 al 29 maggio per una serie di eventi che celebrano il ventennale de “La sposa cadavere“. Questo tour, organizzato da Artis e co-prodotto da IED Firenze, offrirà l’opportunità di incontrare il creativo dietro a personaggi iconici di film come “Pinocchio” di Guillermo del Toro, “Hotel Transylvania” e “Dragon Trainer“. Grangel parteciperà a incontri pubblici e proiezioni speciali in diverse città, rendendo questo evento un’occasione da non perdere per gli appassionati di animazione e cinema.

Il tour di Carlos Grangel: tappe e dettagli

Il tour di Carlos Grangel toccherà quattro città italiane: Firenze, Verona, Milano e Roma, concludendosi a Firenze il 29 maggio. Durante questi eventi, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a proiezioni esclusive de “La sposa cadavere“, un film che ha segnato un’epoca nell’animazione in stop motion. Il 29 maggio, il Cinema La Compagnia di Firenze ospiterà un talk aperto al pubblico, dove Grangel condividerà il palco con importanti studi di animazione italiani come DogHead Animation, Cartobaleno, Panebarco e Nora Studio. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per discutere le sfide e le innovazioni nel campo dell’animazione.

Le proiezioni di “La sposa cadavere” si svolgeranno in diverse location, tra cui il Cinema Giunti/Odeon di Firenze il 21 maggio, il Cinema Anteo City Life di Milano il 25 maggio, la Casa del Cinema di Roma il 27 maggio e il Cinema Italia di Pontassieve il 29 maggio. Durante questi eventi, Grangel sarà presente per firmare autografi e raccontare aneddoti sulla creazione del film, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

La carriera di Carlos Grangel: un maestro dell’animazione

Carlos Grangel ha iniziato la sua carriera nell’animazione come disegnatore di personaggi presso Amblimation-Universal Pictures a Londra, dove ha contribuito alla realizzazione di “Balto“. Nel 1993, insieme al fratello Jordi, ha fondato Grangel Studio Directors a Barcellona, diventando un punto di riferimento nel settore. Grangel ha collaborato a numerosi franchise di successo, tra cui “Hotel Transylvania“, “Madagascar“, “Kung Fu Panda” e “Dragon Trainer“, dimostrando una versatilità e una creatività senza pari.

La sua collaborazione con Tim Burton per “La sposa cadavere” ha segnato un momento cruciale nella sua carriera. Il film, co-diretto da Burton e Mike Johnson nel 2005, racconta una storia d’amore tra Victor Van Dort e Victoria Everglot, con elementi di folklore e una narrazione avvincente. Grangel ha dato vita a personaggi indimenticabili, contribuendo a creare un’atmosfera unica che ha reso il film un cult. La sua abilità nel dare forma alle visioni di registi come Burton e Guillermo del Toro ha consolidato la sua reputazione come uno dei migliori character designer del settore.

La sposa cadavere: un cult dell’animazione

“La sposa cadavere” è un film che ha saputo catturare l’immaginazione del pubblico grazie alla sua storia profonda e ai suoi personaggi affascinanti. La trama ruota attorno a Victor Van Dort, un giovane di una famiglia benestante, che si trova coinvolto in un matrimonio combinato con Victoria Everglot. Tuttavia, un errore durante la prova del matrimonio lo porta a incontrare una giovane sposa scheletrica, dando inizio a una serie di eventi che lo porteranno a esplorare il mondo dei morti.

Il film si distingue per la sua animazione in stop motion, una tecnica che richiede un’enorme attenzione ai dettagli e una grande pazienza. La storia, ispirata a leggende folkloristiche, affronta temi come l’amore, la morte e la redenzione, rendendola non solo un’opera visivamente straordinaria, ma anche emotivamente coinvolgente. La presenza di Carlos Grangel in Italia rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire i retroscena di questo capolavoro e per apprezzare il lavoro di un artista che ha contribuito a dare vita a personaggi indimenticabili.

Il tour di Carlos Grangel è un evento da non perdere per tutti gli appassionati di animazione e cinema, un’occasione unica per incontrare un maestro del settore e scoprire i segreti dietro a opere iconiche.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!