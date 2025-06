Carlo Verdone premiato all’Italian Global Series Festival: un riconoscimento alla sua carriera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Carlo Verdone, uno dei volti più noti della comicità italiana, riceverà un prestigioso premio all’Italian Global Series Festival, che si svolgerà a Riccione dal 21 al 28 giugno 2025. Questo riconoscimento celebra il suo significativo contributo alla serialità televisiva, un aspetto della sua carriera che ha preso piede in modo particolare durante la pandemia. Mentre il pubblico attende con trepidazione la quarta e ultima stagione di “Vita da Carlo” su Paramount+, Verdone si prepara a tornare sul set per il suo prossimo film da regista.

Carlo Verdone: un percorso dopo “Si vive una volta sola”

L’attore romano ha affrontato diverse sfide durante la pandemia, in particolare con il suo film “Si vive una volta sola“. Nonostante avesse espresso la volontà di farlo uscire esclusivamente nelle sale cinematografiche, la chiusura prolungata dei cinema in Italia lo ha costretto a rivedere i suoi piani. Alla fine, ha trovato un accordo con Prime Video per la distribuzione del film, che ha segnato un passo importante verso la creazione della sua prima serie televisiva. Con il passaggio dei diritti a Paramount+ dalla seconda stagione, “Vita da Carlo” è diventata la prima produzione italiana della piattaforma, segnando un traguardo significativo per Verdone.

Nella serie, il personaggio di Verdone, che porta il suo nome, si confronta con un produttore interpretato da Stefano Ambrogi, il quale gli offre l’opportunità di realizzare il film che ha sempre desiderato. Tuttavia, per raggiungere un pubblico più ampio, Verdone accetta di scendere a compromessi. Aurelio De Laurentiis e la sua FilmAuro lo hanno incoraggiato a esplorare la serialità, offrendogli carta bianca per un lungometraggio. Verdone ha già iniziato a scrivere per il cinema, con le riprese del suo prossimo film programmate per la fine di agosto. I dettagli su titolo, trama e cast rimangono per ora riservati.

L’approccio di Verdone alla serialità

“Vita da Carlo” rappresenta una reinterpretazione della vita di Verdone, un progetto che segna un punto di svolta nella sua carriera. La serie cerca di esplorare temi più drammatici e impegnativi, mentre il pubblico continua a desiderare i suoi personaggi iconici e macchiettistici. Nella prima stagione, Verdone si cimenta nel ruolo di aspirante sindaco di Roma, mentre nella seconda stagione si confronta con la nostalgia e il desiderio di realizzare un film sulla sua vita, coinvolgendo giovani talenti come Ludovica Martino e Sangiovanni.

La terza stagione lo vede assumere il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo, anticipando eventi reali con la partecipazione di Lucio Corsi e altri artisti. La serie è caratterizzata da un mix di nostalgia e modernità, con Verdone che riunisce amici di lunga data come Christian De Sica e Claudia Gerini, in un gioco di riferimenti tra passato e presente.

Il gran finale di “Vita da Carlo”

La quarta e ultima stagione di “Vita da Carlo” è attesa tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 su Paramount+. In questi nuovi dieci episodi, il cast vedrà la partecipazione di nomi noti come Francesca Fagnani, Enrico Mentana, Alvaro Vitali e Giovanni Veronesi. Purtroppo, Eleonora Giorgi non potrà partecipare a causa di problemi di salute. Nella serie, Verdone assumerà il ruolo di professore di regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con una nuova generazione di studenti, creando dinamiche interessanti con Sergio Rubini, docente di recitazione.

Verdone ha espresso la sua visione sul futuro del cinema, sottolineando l’importanza dei giovani talenti e la loro capacità di portare nuove idee e prospettive nel settore.

Carlo Verdone e il riconoscimento all’Italian Global Series Festival

A 75 anni, Carlo Verdone riceverà l’Excellence Award durante il festival. Ha condiviso le sue paure riguardo all’approccio alla serialità, evidenziando le sfide legate alla produzione e alla post-produzione. Tuttavia, ha anche riconosciuto i vantaggi delle serie, che offrono maggiore spazio per lo sviluppo dei personaggi e la possibilità di introdurre colpi di scena. Durante la conferenza stampa del festival, ha commentato l’importanza della sala cinematografica, affermando che essa sta recuperando affluenza, anche grazie a produzioni recenti. Verdone ha concluso affermando che cinema e serie possono coesistere, offrendo esperienze diverse ma complementari al pubblico.

