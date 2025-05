Carlo Conti racconta la sua vita e la carriera a Domenica In: emozioni e ricordi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Carlo Conti, noto conduttore televisivo italiano, è stato protagonista di un’intervista emozionante a Domenica In, andata in onda domenica 11 maggio. Durante il colloquio, Conti ha condiviso aneddoti significativi della sua carriera, tra cui il recente Festival di Sanremo 2025, e ha parlato di relazioni importanti nella sua vita, come quella con la moglie Francesca Vaccaro e l’amico Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018.

Un amore che cambia la vita

All’inizio della sua carriera, Carlo Conti aveva espresso la volontà di non sposarsi. Tuttavia, tutto è cambiato quando ha incontrato Francesca Vaccaro, con la quale si è unito in matrimonio nel 2012. Conti ha rivelato che Antonella Clerici ha avuto un ruolo cruciale nel suo cambiamento di prospettiva: “Antonella è stata un gancio importante, lei mi ha spinto a sposarmi con Francesca“.

Il conduttore ha anche sottolineato che la sua vita privata è molto simile a quella di chiunque altro. “Il Carlo Conti televisivo è lo stesso che va a fare la spesa al supermercato, non c’è alcun piedistallo nella mia famiglia”, ha affermato. La scelta di vivere a Firenze, nonostante gli impegni lavorativi, è stata dettata dal desiderio di mantenere un legame forte con la sua famiglia e le sue radici.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha avuto un impatto profondo su Carlo Conti. “La vita bisogna viverla perché non sai mai cosa può capitarti domani”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di dedicare tempo alle cose che contano davvero. Il legame tra i due conduttori era molto forte, e la prematura morte di Frizzi ha spinto Conti a riflettere su scelte importanti, come il trasferimento a Firenze. “Aver visto la vita di Fabrizio troncata in un momento così bello della sua vita, fa accelerare certe decisioni”, ha aggiunto.

Riflessioni sul Festival di Sanremo

Carlo Conti ha avuto una carriera costellata di successi e insuccessi. Durante l’intervista, ha parlato della sua esperienza come conduttore dell’ultimo Festival di Sanremo, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto. “È troppo comodo pensare che vada tutto bene, chi non fa non sbaglia”, ha affermato, sottolineando la sua volontà di sperimentare.

Conti ha anche menzionato il videomessaggio di Papa Francesco, un evento che ha sorpreso e commosso. “Una cosa che non avrei mai immaginato, non lo dimenticherò mai”, ha dichiarato. Il conduttore ha spiegato che, in passato, aveva organizzato una grande serata allo Stadio Olimpico con il Pontefice, il quale si era reso disponibile a supportare future iniziative. Conti ha colto l’occasione per chiedere un videomessaggio da trasmettere durante il Festival, mantenendo la richiesta segreta fino all’ultimo momento per sorprendere il pubblico.

Verso il futuro

Carlo Conti ha già iniziato a lavorare per il prossimo Festival di Sanremo, rivelando che gli sono state inviate alcune canzoni per la prossima edizione. “Cerco di fare le cose bene nel miglior modo possibile. Sanremo è andata benissimo e sono stato fortunato che mi hanno presentato delle canzoni bellissime”, ha commentato. La sua dedizione al lavoro e la passione per la musica continuano a guidarlo, mentre si prepara a nuove sfide nel mondo della televisione.

