Carey Mulligan in trattative per il cast dell’adattamento di Narnia diretto da Greta Gerwig

L’attrice britannica Carey Mulligan sta per entrare nel mondo magico di Narnia, secondo quanto riportato da Deadline. Le trattative per il suo coinvolgimento nell’adattamento de “Le Cronache di Narnia“, diretto da Greta Gerwig per Netflix, sono in corso. Questo progetto sta suscitando grande interesse, soprattutto per il cast di alto profilo che si sta formando attorno a questo atteso film.

Il ruolo di Carey Mulligan e il cast di Narnia

Carey Mulligan interpreterà Mabel, la madre malata di Digory, uno dei protagonisti della storia. Questo personaggio avrà un’importanza cruciale nel racconto, che si concentra sulle avventure di Digory e della sua amica Polly Plummer. Accanto a Mulligan, il cast include nomi di spicco come Daniel Craig, che vestirà i panni dello zio Andrew, e Meryl Streep, che darà voce al leone Aslan. Emma Mackey, nota per il suo ruolo in “Sex Education“, sarà invece la Strega Bianca. Con un cast di questo calibro, l’attenzione si sposta ora sulla ricerca degli attori più giovani che interpreteranno Digory Kirke e Polly Plummer, i cui ruoli sono fondamentali per lo sviluppo della trama.

La trama de “Il nipote del mago“

Deadline ha confermato che il film di Greta Gerwig si baserà su “Il nipote del mago“, il sesto romanzo della serie “Le Cronache di Narnia“, scritto da C.S. Lewis e pubblicato nel 1955. Questa storia esplora le origini di Narnia, rivelando come il mondo fantastico sia stato creato da Aslan e come il male vi sia entrato per la prima volta. Ambientato nel 1900, il romanzo segue le avventure di Digory Kirke e Polly Plummer, che utilizzano anelli magici creati dallo zio di Digory per esplorare vari mondi. Durante il loro viaggio, risvegliano accidentalmente la regina Jadis, che diventerà la temuta Strega Bianca, e visitano anche la neonata Narnia.

La scelta di Greta Gerwig e le aspettative

Secondo ScreenRant, la decisione di Greta Gerwig di adattare “Il nipote del mago” è considerata una mossa strategica, in quanto differenzia il suo lavoro dagli adattamenti precedenti della saga. I primi tre libri della serie sono già stati portati sul grande schermo, ma con risultati variabili. I titoli includono “Il leone, la strega e l’armadio“, “Il principe Caspian” e “Il viaggio del veliero“. La scelta di Mulligan nel cast è vista come un segnale dell’intenzione della regista di esplorare toni più drammatici e maturi, rispetto ai film precedenti. La versatilità dell’attrice, tre volte candidata agli Oscar, potrebbe arricchire il personaggio di Mabel, rendendo la storia del prequel di Narnia ancora più profonda e coinvolgente.

Progetti futuri di Carey Mulligan

In attesa dell’uscita di “The Ballad of Wallis Island“, una commedia che ha già ricevuto consensi dalla critica, Carey Mulligan sarà anche protagonista nella seconda stagione della serie Netflix “Lo scontro“, dove reciterà accanto a Oscar Isaac, Charles Melton e Cailee Spaeny. La carriera di Mulligan continua a crescere, e il suo coinvolgimento in un progetto così ambizioso come l’adattamento di Narnia rappresenta un ulteriore passo nella sua evoluzione artistica.

