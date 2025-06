CardCaptor Sakura: il ritorno al cinema per il 25° anniversario con novità esclusive

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Per i fan di CardCaptor Sakura, il 2025 segna un momento di grande celebrazione. A 25 anni dalla sua prima apparizione, la celebre eroina creata dal gruppo CLAMP torna sul grande schermo con un nuovo film animato, accompagnato da una serie di contenuti esclusivi. Questo evento non solo riporta in vita la magia di Sakura, ma offre anche ai fan l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica con illustrazioni originali e apparizioni speciali delle doppiatrici storiche.

Un secondo film animato e illustrazioni originali

In occasione del 25° anniversario, i cinema giapponesi ospiteranno il debutto di un secondo film animato di CardCaptor Sakura. Questo lungometraggio, che segue le avventure della giovane protagonista, sarà arricchito da nuove illustrazioni realizzate dal direttore dell’animazione Hisashi Abe. Abe, già noto per il suo lavoro nel primo film, ha creato disegni inediti che celebrano l’estetica e l’immaginario della saga. Queste illustrazioni non sono semplici materiali promozionali; rappresentano un tributo vibrante e fresco a un’opera che ha conquistato il cuore di generazioni di fan.

Le illustrazioni saranno disponibili in formato B5 e verranno distribuite durante la prima settimana di programmazione, dal 11 al 17 luglio 2025. A partire dalla seconda settimana, dal 18 luglio, i fan potranno ricevere artwork firmati da Abe, rendendo l’esperienza ancora più speciale per coloro che parteciperanno alle proiezioni.

La protagonista e le doppiatrici storiche

La protagonista di CardCaptor Sakura, Sakura Kinomoto, torna a incantare il pubblico con il suo spirito avventuroso e la sua determinazione. Per rendere omaggio a questo anniversario, le doppiatrici storiche, Sakura Tange e Motoko Kumai, parteciperanno a un evento speciale il 12 luglio presso il cinema Shinjuku Piccadilly di Tokyo. Questa apparizione rappresenta un momento raro, poiché le reunion vocali tra i doppiatori sono eventi poco frequenti nel panorama dell’animazione giapponese.

La presenza delle doppiatrici sul palco non solo celebra il legame tra i personaggi e le loro voci, ma offre anche ai fan un’opportunità unica di interagire con le persone che hanno dato vita ai loro personaggi preferiti. Questo incontro rappresenta un momento di nostalgia e connessione tra il passato e il presente della serie.

Merchandising esclusivo e un evento da non perdere

Oltre alla proiezione del film, i cinema coinvolti nell’evento offriranno una selezione di merchandising esclusivo. Tra gli articoli disponibili ci saranno magliette, accessori e oggetti acrilici, tutti pensati per i collezionisti e gli appassionati della serie. Questa iniziativa mira a soddisfare il desiderio dei fan di possedere un pezzo tangibile della loro amata saga.

Il ritorno di CardCaptor Sakura al cinema non è solo un evento cinematografico, ma un’opportunità per rivivere la magia di uno dei franchise “majokko” più iconici. L’anime, trasmesso tra il 1998 e il 2000 e tratto dal manga pubblicato tra il 1996 e il 2000, ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo. Con la sua raffinata estetica e temi universali, ha saputo attrarre un pubblico vasto, continuando a essere amato sia in Giappone che all’estero. Il film “The Sealed Card” rappresenta un ritorno atteso, capace di ravvivare la passione per una storia che ha incantato bambine e bambini di ogni età.

